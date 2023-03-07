休士頓大學男籃 躋全美25強

休士頓大學男籃名列全美體育聯盟第一級，令球迷興奮不已。（休士頓大學臉書）

3月6日(周一)出爐的美國體育聯盟(AAC)大學男籃第一級(Division I)頂尖25強(AP top 25)名單，休士頓 大學(University of Houston)再度被排於榜首，並且在全美大學校際運動總會(NCAA)「三月瘋」(March Madness)錦標賽中幾乎篤定會是四個分區中某一區的第一種子(top seed)，令德州 的籃球迷異常振奮。

休士頓大學男籃隊5日(周日)與孟菲斯大學(Memphis)對陣之前，本球季的戰績是28勝2負，已經連續兩周排名全國第一。此戰一開始休士頓隊就連連得分，馬上把比數拉開，看起來應該會輕鬆獲勝。如果此役得勝就會在NCAA三月瘋的賽程裡成為某區的第一種子，球迷開始放鬆心情等候球隊拿下這一勝。

孰知孟菲斯似乎有意攪局，在教練指導下防守變得異常嚴密，休士頓的球屢次被劫走，比數開始接近，後來孟菲斯甚至領先，到比賽最後兩分鐘兩隊仍旗鼓相當，所幸明星後衛賈茂爾謝德(Jamal Shead)在最後一秒鐘投進一球，休士頓以67比65驚險擊敗孟菲斯，讓戰績提升到29勝2負。三月瘋的入圍球隊、分區方式和種子排名，將在12日(周日)東部時間傍晚6時在CBS Sports頻道播出，預期休士頓會就近被排到阿拉巴馬州的分區比賽中，以方便德州的球迷親身前往觀戰。

洛杉磯加州大學 (UCLA)本周前進兩名，排名僅次於休士頓大學，第三名到第五名依序是堪薩斯(Kansas)、阿拉巴馬(Alabama)和普度(Purdue)。德州的籃球迷今年應該算是特別幸運，本周其他被列入頂尖25強的德州男籃隊還包括奧斯汀德州大學(University of Texas，排名第七)，貝勒大學(Baylor University，排名第十)，德州農工大學(Texas A&M，排名第18)，德州基督教大學TCU(Texas Christian University，排名第22)。