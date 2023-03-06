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休城機場餐廳經營權之爭 議會又延議

編譯胡立宗／綜合報導
霍比機場44號登機門附近的Pappas Burger。（休士頓機場系統提供）
霍比機場44號登機門附近的Pappas Burger。（休士頓機場系統提供）

休士頓霍比機場（Hobby Airport）的特許餐廳經營權，到底是要繼續交給已經開了20年的Pappas餐飲集團，還是要換手給來自西班牙的Areas SAU？此事已經延宕已久，休士頓市議會好不容易訂在3月1日舉行表決，卻又在最後一刻延期，讓這場機場商機之爭遲遲無法落幕。

Pappas餐飲集團在2020年後已經關掉市區的五家分店，如果再失去霍比機場的特許權，將對集團財務產生衝擊。不過，對手Areas SAU開出的條件豐厚，餐飲營收分紅給市府21%，酒類與商品分紅23%，換取10年4億7000萬元的長約，因此在最優與最終比價時都以些微差距贏過Pappas餐飲集團。

不過，失去機場特許權對Pappas餐飲集團太不利，因此Pappas餐飲集團之前還推動「Save Our Pappas」請願連署，過去一周蒐集到3萬9000個簽名，以凸顯民眾希望繼續把Pappas留在機場的心願。不過，更在乎效益比的市長特納（Sylvester Turner）卻將此動作解讀為政治意圖濃厚，希望Pappas集團尊重評比結果。

然而Pappas集團的最新動作是，希望市議會公開評選過程的相關紀錄，不過市議會迄今仍未答應，強調要在全體投票後才會公開。只是，全體投票的期日一延再延，顯示議會內部恐怕也有不同看法，這場商業大戲不知何時才能收場。先前的評比過程也相當不順，原定2019年公開收取投標書的計畫，因為新冠疫情而取消；2021年12月重啟後，又在2022年9月宣布擱置，因為兩方的分數太接近。

機場 投票 休士頓

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