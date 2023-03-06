市售20年墮胎藥 德州聯邦法官將裁定禁用？

美服培酮能否再用，端視聯邦法官裁定。（CBS）

全美婦女是否還能再用美服培酮（mifepristone）進行人工流產，可能都要取決於德州 的聯邦法官Matthew Kacsmaryk了。因為反墮胎團體Alliance for Hippocratic質疑聯邦食品暨藥物管理局（FDA）在沒有足夠科學根據下就同意美服培酮上市，因此要求禁售美服培酮，而這位川普總統任命的聯邦法官，他的決定可能影響全美婦女是否還能再合法取得美服培酮。

聯邦食藥局 同意美服培酮銷售已經達20年以上，現已成為人工流產的一線藥物，禁令一出可能影響全美4000萬名女性的權益。法律專家Meghan Boone指出，如果成為全美通例，那麼50州都必須在禁制期間將美服培酮下架，影響不可謂不大。新澤西州 的婦產科醫生Kristyn Brandi則說，需要人工流產的人可以改用米索前列醇（misoprostol），但是米索前列醇的藥效不夠，且副作用可能引發風險、需要額外照護。

支持Alliance for Hippocratic論點的保守派團體Alliance Defending Freedom認為，不管哪位法官檢視所提證據，都會認定聯邦食藥局失職，沒有保護好婦女用藥安全。聯邦食藥局表示對審理中的案件不做評論，但醫生團體如American College of Obstetricians and Gynecologists就說，美服培酮既安全又有效。