市售20年墮胎藥 德州聯邦法官將裁定禁用？

美服培酮能否再用,端視聯邦法官裁定。(CBS)

全美婦女是否還能再用美服培酮(mifepristone)進行人工流產,可能都要取決於德州 的聯邦法官Matthew Kacsmaryk了。因為反墮胎團體Alliance for Hippocratic質疑聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在沒有足夠科學根據下就同意美服培酮上市,因此要求禁售美服培酮,而這位川普總統任命的聯邦法官,他的決定可能影響全美婦女是否還能再合法取得美服培酮。

聯邦食藥局 同意美服培酮銷售已經達20年以上,現已成為人工流產的一線藥物,禁令一出可能影響全美4000萬名女性的權益。法律專家Meghan Boone指出,如果成為全美通例,那麼50州都必須在禁制期間將美服培酮下架,影響不可謂不大。新澤西州 的婦產科醫生Kristyn Brandi則說,需要人工流產的人可以改用米索前列醇(misoprostol),但是米索前列醇的藥效不夠,且副作用可能引發風險、需要額外照護。

支持Alliance for Hippocratic論點的保守派團體Alliance Defending Freedom認為,不管哪位法官檢視所提證據,都會認定聯邦食藥局失職,沒有保護好婦女用藥安全。聯邦食藥局表示對審理中的案件不做評論,但醫生團體如American College of Obstetricians and Gynecologists就說,美服培酮既安全又有效。