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德州銷售稅 擬每元減收0.5分 反對者：獨厚高收入者

編譯胡立宗／綜合報導
德州議會提案銷售稅減8%。（路透）
德州議會提案銷售稅減8%。（路透）

德州議會罕見的兩黨合作顯現在減稅議題上，民主黨籍參議員威斯特（Royce West）與共和黨籍的霍爾（Bob Hall）共同提出Senate Bill 1000，一旦通過將使現行的銷售稅由每1元徵收6.25分減至5.75分，降幅達到8%。

德州的歲收以銷售稅為主力，2023年8月預估超收可達330億元。雖然預計10月1日生效後，可能使德州少收70億元的稅，但這只占德州主計長黑格爾（Glenn Hegar）裁量範圍879億元的8%，參議員威斯特認為仍在可接受範圍之內。

威斯特提案的原因在於，德州現有的減稅方案仍嫌狹隘，多數集中於家戶的學校產業稅，與企業的私人產業稅，如器材設備。正如副州長派屈克（Dan Patrick）所提的30項優先法案，多數仍侷限於產業稅，包括4萬元的家戶免稅額提高至7萬元，但威斯特認為這些措施對企業幫助甚微。

因此在說服參議院立場最保守的霍爾後，兩人共同提出SB 1000議案，將銷售稅減少0.5分至5.75分，不過地方政府與公營交通單位仍可能加徵2分的地方稅。 威斯特受訪時表示，他還會說服其他民主黨人加入連署，共和黨那邊也一樣，因為SB 1000確實是更有效的減稅措施。

威斯特與德州納稅人暨研究協會（Texas Taxpayers and Research Association）的主席克萊默（Dale Craymer）都認為，SB 1000的減稅範圍在主計長黑格爾能夠接受的範圍內。克萊默說，SB 1000還有一個政治上的利基：營業稅是「減稅」，而產業稅是「增加」補貼，因此減徵營業稅不會碰觸到稅收支出上限問題，但給與更多補貼卻會使議會陷入支出上限的窘境，因此過關機會更高。

不過，反對意見仍在，如基進倡議團體Every Texan就認為，產業稅是全民受惠，但銷售稅卻獨惠20%的高收入者。德州議會的討論應該更偏重於擴大對民眾的照顧，如低收者納入Medicaid，與公立學校經費增加，「現在不是談減稅的時候」。

德州 民主黨 共和黨

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