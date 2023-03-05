刺傷5子釀3死 25歲母親被捕

北德州芙尼爾市，25歲女子霍爾（Shamaiya Hall）涉嫌刺傷自己五名孩子，造成一名六歲和兩名五歲雙胞胎死亡。（Getty Images）

休士頓紀事報報導，北德州 芙尼爾市（Forney），25歲女子霍爾（Shamaiya Hall）涉嫌刺傷自己五名孩子，造成一名六歲和兩名五歲雙胞胎死亡後，於3日被捕，被控三項謀殺多人的死罪。

根據埃利斯（Ellis）縣警局辦公室表示，目前有兩名分別為四歲和13個月大的兒童入院治療，目前情況尚不清楚。

根據WFAA電視台，霍爾涉嫌在德州家庭和保護服務廳（Texas Department of Family and Protective Services）一名工作人員未經通知而出現在義大利 （Italy）的家時刺傷孩子，因該工作人員懷疑她，在無人監督的情況下探視她的孩子。這些孩子目前由另一位親戚監護。

埃利斯縣警局辦公室在一分聲明中表示，德州政府兒童保護機構CPS工作人員迅速聯繫義大利市警局，他們正進行調查。

義大利獨立學區 （Italy ISD）表示，「學區對發生校外的悲劇深感悲痛，我們是一個緊密聯繫的小社區，許多學生受到此事件影響。」

根據WFAA報導，霍爾因涉嫌刺傷雙胞胎姐妹的男友，曾於2017年被捕。報導稱，霍爾的雙胞胎姐妹Troyshaye Mone Hall也在2021年6月，刺傷七歲女兒被捕。

至4日，霍爾仍留在埃利斯縣監獄，保釋金600萬元。

CPS在一分聲明中說，「我們對這無法理解的悲劇感到震驚，並與執法部門合作調查，此案為何會發生。」