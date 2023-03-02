我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

德州人語／二二八變成「政治提款機」

德州人語

剛過去的台灣「二二八和平紀念日」，過程並不和平。蔣介石的後代、台北市長蔣萬安參加二二八紀念活動，遇群眾抗議鬧場，高喊「殺人兇手、下跪道歉」，場面混亂。後來蔣萬安致詞真的表達誠摯道歉了，但這就像馬英九擔任總統時再三道歉一樣，永遠無法平息一些人心中的怨恨，二二八事件也永遠會成少數人的「政治提款機」。

說來這也是諷刺現象。台灣早已解除戒嚴、擺脫威權統治，進入民主多元社會，民智大開，各方面都走向國際化、融入世界。但76年前，國軍從大陸敗退台灣，在台北大稻埕因查緝私菸，引發警民衝突，進而國軍從基隆登陸「平亂」，殺害或逮捕處決許多無辜民眾，軍民衝突兩邊都有人死傷。

當時軍紀差、領導人觀念落後，省籍隔閡下，軍隊敗戰倉皇離開大陸，在登陸基隆的軍隊自然如驚弓之鳥，加上台共份子居間挑撥分化，有槍的軍隊占優勢，造成很多含冤民眾犧牲，其家屬迄今怨恨難消，年年要舉行追悼會，討回公道。

平心而論，國民黨須為事件和後來的白色恐怖濫抓濫判等負責，但政權後來也付出代價，政府調查、造冊，為罹難者「平反」和國家賠償；李登輝、馬英九總統任內，都曾道歉，二二八當天也訂為和平紀念日，全台放假。但76年過去了，有些罹難者家屬或已「放下」，但也有很多局外人因政治利益，刻意渲染擴大仇恨，冀圖收割各種利益，正是混亂和讓外界不解的原因。

在蔣萬安紀念會現場鬧場者，不少人恐是為將來參政鋪路，鬧場有如「鍍金」，可增加政治「資歷」和知名度。現任行政院長、前副總統陳建仁，就是想收割二二八果實的典型政客。網上傳播的訊息，他形容自己二二八發生時，正值幼年，但實際上，他是1951年出生，1947年事件發生時，他連娘胎中的嬰兒都不是。

陳建仁又說，二二八時他父親當鎮長，跟國民黨政府軍對峙；但其實他父親陳新安當年是高雄縣政府戶政課長，屬體制內官員；後來還因二二八事件「有功」，被國民黨提名當選高雄縣長，卸任後出任內政部官員。這類極盡說謊之能事，欺騙大眾想收割二二八成果的政客，不知讓真正二二八受害家屬們怎麼想、怎麼看呢？

台灣當前可謂安定中有危機，中共圖謀武統台灣日亟，島內無分藍綠本該齊一心力和步伐，努力建設台灣，讓台灣更壯大，作為中華民族的標竿，擺脫古老的省籍對抗，住民無分閩籍先民或後到的各省族群，大家都是台灣人，更須團結對抗專制的侵略併吞。

無奈政客們各有利益，不惜挑撥省籍、分化族群，依舊是少數食古不化、停留在舊時代思維者的伎倆。「二二八和平日」成了一面照妖鏡，但有些民眾依然埋他們的單，相信這類宣傳仇恨、傷害台灣的思維和做法，真是叫親痛仇快，尤其年輕一輩未必自覺，短視近利，盡做出有傷台灣又未必利己的事，讓真正愛護台灣的人扼腕。

二二八事件 國民黨 馬英九

上一則

佛州共和黨議員提「終極取消法」 要「取消」民主黨

下一則

牛仔節遊行路跑 台美友情馬車受歡迎

延伸閱讀

蔣萬安以北市長身分為228道歉 受難家屬：別讓仇恨蔓延

蔣萬安以北市長身分為228道歉 受難家屬：別讓仇恨蔓延
台北市長蔣萬安首度為228事件道歉

台北市長蔣萬安首度為228事件道歉
代蔣萬安出訪 李四川今赴日參加永續高峰會

代蔣萬安出訪 李四川今赴日參加永續高峰會
缺蛋、缺水、缺藥 陳建仁首度備詢 挨轟「3缺內閣」

缺蛋、缺水、缺藥 陳建仁首度備詢 挨轟「3缺內閣」
蔣萬安 再晤228受難家屬 聽生命故事

蔣萬安 再晤228受難家屬 聽生命故事
蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義

蔣萬安小內閣民政局長也想退？ 陳永德澄清：不行 太沒道義

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
搬家之前宜慎選搬家公司。（示意圖，Markus Spiske/ Unsplash)

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

2023-03-01 18:45
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
德州公共安全廳長麥克羅27日稱，公共安全廳受騙，向一個針對德州亞裔的中國有組織犯罪集團，發送至少3000張德州駕照。(FOX 4）

中國犯罪集團詐取3000張全真駕照 德州安全廳自承受騙

2023-02-27 20:42
芝市長萊特福特(右)在任期間，指派李惠華(左)繼任前11區區長唐信職位，也催生了芝市議會有史以來第一位華裔區長。(本報檔案照片)

破40年紀錄 芝市長僅執政4年 萊特福特承認敗選

2023-03-01 09:26
示威者11日舉牌反對禁止中國人置產法案。(Getty Images)

提案禁止中國公民買房引爆抗爭 德州參議員喊卡

2023-03-01 22:21

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣