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華語文中心 奧斯汀揭牌

【奧斯汀訊】
靳惠琴(站立者)於課堂上分發僑委會「來！學華語」教材。（休士頓僑教中心提供）
靳惠琴(站立者)於課堂上分發僑委會「來！學華語」教材。（休士頓僑教中心提供）

美南地區第二所台灣華語文學習中心2月26日在德州奧斯汀揭牌。

休士頓文教中心主任王盈蓉及副主任黃依莉、奧斯汀好消息華語學苑台灣華語文學習中心校長許嘉文、奧斯汀台灣長老教會牧師蔡滿榮、奧斯汀台灣商會會長廖施仁、奧斯汀台灣同鄉會會長潘美芬、奧斯汀FAPA會長楊碧珠、聖城中文學校校長林樹強、僑務顧問羅唯嘉、奧斯汀市議員McKenzie Kelly、SAFE Alliance總裁 Lesley Varghese皆到場共襄盛舉，好消息華語學苑師生、奧斯汀台灣長老教會成員及當地民眾近百人也熱情參加。

許嘉文首先介紹好消息華語學苑緣起，提及學校在2021年10月時就決定要設立「奧斯汀好消息華語學苑台灣華語文學習中心」，這是德州第二間、也是奧斯汀第一所學習中心，希望藉此拉近與當地主流人士距離，讓更多人學習華語文，認識台灣，了解台灣傳統文化，最後感謝團隊成員協助讓夢想成真，共同為台灣優質成人華語文教學打拚。

蔡滿榮說明，奧斯汀好消息華語學苑附屬於奧斯汀台灣長老教會，希望透過社區服務傳達耶穌的愛，而設置該學習中心，未來將配合台灣政府政策宣揚華語文，並表示在學習中文道路上將遇到挑戰，一個字少一撇一劃都會使語意差之千里，期許大家要在這條路上堅守下去。

王盈蓉則說僑委會配合台美教育倡議政策推動「台灣華語文學習中心設置計畫」，協助僑校成立台灣華語文學習中心，教導華語文及台灣文化，美國至今已成立54間學習中心，未來全球更規劃設置超過100間，而台灣政府也將全力支持，協助更多僑團僑校來設置學習中心。

MacKenzie Kelly感謝邀請參加開幕式，她說自己從小就在奧斯汀長大，對於長老教會附近生活情形相當熟悉，對於在當地成立學習中心感到非常開心，也感謝提供當地民眾學習華語文的機會，並期許中心繼續成長。同時也是前奧斯汀市長Steve Adler的首席執行官Lesley Varghese到場致意，她表示近年外移至奧斯汀的人口不斷增加，教導我們的後代認識自己的起源，了解自己的語言是一件相當重要的事情，如此才能讓文化繼續傳承下去。

當天儀式在陳昱仰、曾旭明、張雨寰、林尚寬四位年輕人帶來的一連串台灣味台語歌聲中展開，二胡、薩克斯風、電吉他及爵士鼓搭配演奏毫無違和，大夥跟著哼唱好不熱鬧，現場同時擺設台灣文宣品，由陳曉婷老師逐一介紹。揭幕儀式後進行第一堂課，由經驗豐富的靳惠琴老師授課，目前已成立一班學生10人，因目前仍有候補學員，規劃將開新班進行招生，於每周三晚上及周日下午開設網路及實體班，意者請上https://atpcweb.org/gma/tcml/ 了解洽詢。

剪綵儀式大合照。（僑教中心提供）
剪綵儀式大合照。（僑教中心提供）
TCML團隊成員與上課學員大合照。（僑教中心提供）
TCML團隊成員與上課學員大合照。（僑教中心提供）
當地民眾熱情參與共同見證揭幕儀式。（僑教中心提供）
當地民眾熱情參與共同見證揭幕儀式。（僑教中心提供）
「奧斯汀好消息華語學苑臺灣華語文學習中心」揭牌儀式 (左起 : 許嘉文、蔡滿榮、...
「奧斯汀好消息華語學苑臺灣華語文學習中心」揭牌儀式 (左起 : 許嘉文、蔡滿榮、王盈蓉)。 （僑教中心提供）

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