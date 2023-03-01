聯邦眾議員華金卡斯楚 成功切除腫瘤

聯邦眾議員華金卡斯楚消化道惡性腫瘤切除手術成功。 (Joaquin Castro推特)

代表德州的民主黨籍聯邦眾議員華金卡斯楚(Joaquin Castro)，27日(周一)於全球知名的安德森癌症 中心(MD Anderson Cancer Center)接受消化道惡性腫瘤切除手術 ，接著他向大眾宣布手術成功的消息。

華金卡斯楚只有48歲，但這是他在眾議院的第五個任期。他27日宣布手術成功時指出，醫生在去年夏天發現了幾個位於消化道(gastrointestinal tract)中的腫瘤(tumors)，但因為那些是成長很緩慢的腫瘤，並不須要馬上進行手術，所以安排在2月下旬進行手術。位於休士頓的安德森癌症中心是全世界最出名的癌症研究與治療機構之一，華金卡斯楚向醫療人員表達深深的感謝。

華金卡斯楚最近的一次主要發言是在1月份，那是巴西前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro)唆使支持者衝入國會大廈進行破壞與暴動之後，華金卡斯楚指責美國共和黨人包庇波索納洛留在美國，而且在佛羅里達居住的地方離川普所住的地方不太遠，他認為波索納洛應該被遞解回巴西，首先是要為貪汙受賄接受審判，另外還可能要為策動國會暴動受審。

華金卡斯楚與他的同卵雙胞胎兄弟(identical twin brother)胡利安卡斯楚(Julian Castro)都是德州與美國政壇的中青代的重要人物，兩人都是民主黨籍。胡利安卡斯楚在2009-2014年之間擔任德州聖安東尼奧市的市長，接著他受歐巴馬總統徵召，從2014年7月到2017年1月擔任聯邦住屋與都市開發局局長(Secretary of Housing and Urban Development)，他是歐巴馬內閣中最年輕的閣員。

胡利安卡斯楚27日在社群媒體上發文，告知粉絲他兄弟手術成功的消息，並指出華金正在快速康復中。