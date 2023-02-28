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家暴慣犯保釋金僅1元 學者促改德州刑事法「陋規」

編譯林思牧／綜合報導
有家庭暴力前科威廉帕克，法官准以一元交保。(Deer Park市警局)
有家庭暴力前科威廉帕克，法官准以一元交保。(Deer Park市警局)

休士頓地區一名家庭暴力慣犯，法官給他訂的保釋金只有一元，引發社區居民與專業人士公憤，執法單位如此輕率的處理家暴，如何能讓受害者得到安寧？

迪爾帕克(Deer Park)市警局指出，去年12月50歲的居民威廉帕克(William Parker)因為傷害家人被警方逮捕，在警方公布的大頭照上，嫌犯面帶笑容彷彿這不是一回事，有些居民覺得他毫無羞恥之心。那是嫌犯第二次遭警方因家暴逮捕，但休士頓刑事法庭的貝爾法官(Judge Te'iva Bell)給他訂的保釋金只有一元。

警方並沒有公布誰是家暴受害者，帕克繳了一元之後出獄，一個月之後又重施故技被捕，他被控刑事入侵地界(criminal trespassing)和違犯禁制令(violating a protective order)兩項輕罪(misdemeanors)，但這次連一元都不用繳就出獄了。

越裔的創傷治療師(Trauma Therapist)阮喬(Chau Nguyen，音譯)指出，她是專門替家暴的受害者做療傷的專業人士，像這樣的輕率懲處不但不能以儆效尤，更是在受害者的臉上摑了一大巴掌，讓人第二次受到傷害。

休士頓大學刑事法教授珊卓湯普森(Sandra Guerra Thompson)指出，德州的刑事法中有許多陋規，譬如法官不能不給罪犯訂保釋金，只有極特殊的狀況下才能不交保，另外，有錢的人付得出保釋金，即使犯下大罪也能出獄候審，但赤貧的人因為一點小錯就必須在監牢裡煎熬，只因為他們付不出那一點小錢，而帕克就是很窮的人，因此法官讓他一元保釋。

湯普森教授指出，刑事法須要州議會來修改，但州議會並不把法規改革當成優先事項處理，幾年前聯邦政府對德州提訴以後，稍微有了一些改進，但這些法規必須全面的改革才能應付當今的局勢。

家暴 休士頓 德州

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