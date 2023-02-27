德州教師短缺 加薪聲浪高漲 立法人員：優先處理

德州教師需要加薪。(FOX News）

休士頓KPRC 2電視台報導，德州 州長艾伯特（Greg Abbott）下令成立工作小組，調查該州教師短缺問題近一年後，該小組建議立法者提高教師工資、改善培訓，承諾更好的分配教師時間。

與此同時，立法人員正研究如何花費史上高達327億元預算盈餘，將教師加薪列為優先事項。

多年來，德州與其全美其他地方一直面臨教師短缺問題，疫情加劇此情況，學校也成為德州文化戰爭中心，教師們更加困難。

與此同時，教師薪資停滯不前。根據美國國家教育協會最新報告，德州教師工資排名全國第28，比全國平均水平低7652元。

教師應該加薪

自2019年德州立法者對學校財務系統進行全面改革以來，撥款一直沒有增加。

工作小組報告中指出，「教師工資跟不上通膨，全州工資差距持續存在。」他們要求立法者提高必須用於教師工資撥款的百分比。

該小組建議提高最低工資標準。目前，年收入超過5萬4000元的教師，是至少工作20年者。該報告稱，由於醫療費用在過去20年平均上漲約5%，因此教師獲得的總薪酬也須增加。

對此，州眾議員 霍華德（Donna Howard）研擬HB 882法案，將每名學生基本撥款增加至7075元，並根據通膨每年調整。州眾議員塔拉里科（James Talarico）提交HB 1548法案，研擬替德州教師加薪1萬5000元。

更多培訓與支持

儘管工作小組認為薪酬是首要任務，但也呼籲建立更好的就業管道，使教師留在崗位。

他們建議有志成為教師的高中生擴大課程與途徑，也建議德州應建立和資助教師實習計畫 ，支付準教師一年的培訓費用。

更好的工作條件

在工作小組調查中，教師們認為，工作量是他們離職的首要因素，此外校園士氣、紀律和缺乏足夠的心理健康支持，是導致他們工作壓力的因素。

工作小組建議立法機構資助一項研究，研究教師如何利用時間，更好的理解自己職責，行政人員應重新設計學區時間表，讓教師有更多時間規畫和發展。

小組也呼籲增加諮詢人員，以解決學生行為問題，提供更有效的懲戒措施。