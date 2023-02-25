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俄州貨運毒水送休士頓 縣長震怒、居民想搬家

編譯林思牧／綜合報導

俄亥俄州貨運列車出軌、有毒物質燃燒的新聞震撼該地區，但事件中衍生出的「毒水」竟然已在2月15日起就被送達休士頓地區的一家化學物質處理公司，哈里斯縣縣長麗娜希達爾戈（Lina Hidalgo）被蒙在鼓裡，她23日下午得知此消息後憤怒批評德州環保單位。

休士頓居民萬萬沒有想到，俄亥俄州東巴勒斯坦（East Palestine）發生的出軌燃燒事件，在大火撲滅之後會深深影響到南德州居民。大火焚燒期間消防局用了極多的水來灌救，這些有毒的殘留水最後必須從出事地點清除，位於休士頓郊區迪爾帕克市（Deer Park）的「德州分子公司」（Texas Molecular）擁有儲存與處理這類「有害垃圾」（hazardous waste）的專業技術與設備。

包括CNN在內的幾家媒體於23日報導這則新聞後，縣長才第一次得知此事，她立即向德州環保委員會（Texas Commission on Environmental Quality）、德州環保廳（Environmental Protection Agency）和德州交通局聯繫（Department of Transportation）。她和迪爾帕克市市長傑瑞慕頓（Jerry Mouton）當晚舉行緊急記者會，對州府單位和德州分子公司沒有通知縣市政府深感憤怒。

到23日為止可能有50萬加侖的毒水已運到迪爾帕克，最後可能一共會有200萬加侖的毒水會儲存在德州分子公司。該公司將陸續把這些毒水打進地下幾千呎的深處，雖然廠方與環保單位保證這些有毒物質不會汙染地面上的環境，但沒有居民對儲存毒物在自家住宅底下感到安心。

迪爾帕克的居民自然最為憤怒，對州政府不透明的作風深為不滿，有些人已經計畫搬家，迪爾帕克的煉油廠和化學工廠本來就已有汙染空氣的隱患，如今毒水還要儲存在這裡，如果不自求多福，可能會禍延子孫。

德州 俄亥俄州 休士頓

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