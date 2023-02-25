槍留廁所曝光 學區總監被迫辭職

學區總監不慎將配槍留在小學廁所，消息傳開後遞出辭呈。(Rising Star Independent School District臉書)

位於艾比林（Abilene）地區的「升起之星」學區 （Rising Star Independent School District），1月份學區總監上廁所時把手槍忘在隔間裡，大約15分鐘後被一名三年級學生發現，學區似乎原本想隱瞞家長，但媒體在2月中旬報導後總監被迫於2月20日辭職。

「升起之星」是位於達拉斯西南邊約155哩的小城，司徒維爾（Robby Stuteville）是學區總監，他在升起之星小學與中學裡有辦公室。報導指出司徒維爾1月份某天去上廁所，他把身上配戴的手槍放在馬桶後面的水箱上，但他離去的時候忘記把槍帶走，約15分鐘後一名三年級男生發現手槍，他向老師報告。

這位老師似乎不相信，叫了另一名男生跟原來的男生一起去廁所看，當兩名男生確定那是一把真槍時，他們直接去跟學區總監報告。因為老師處理的方式太過疏忽，學區行政人員後來找這位老師談話，但學區沒有說明談話的內容。

這個事件在學生之間流傳，許多家長也聽到孩子說這件事，NBC電視台在當地的KRBC分台2月中旬報導這個新聞後，事件變得無可遮掩，學區才試圖公開向家長說明真相，許多家長對學區的不透明作風相當不滿，最近幾個月德州 與全美國校園槍擊 事件頻傳，甚至還有七歲小學生開槍打傷老師的驚人行為，讓家長送孩子到學校上課時還要擔心孩子是不是能平安地回家。

學區在2月16日晚間舉行家長會議，許多家長憤怒的指責學區應對的方式。司徒維爾總監在20日向學區教委會遞上辭呈並立即生效，職位由升起之星中學（Rising Star Secondary School）的校長瓊斯（Monty Jones）暫代，這所中學的學生是從6年級到12年級。支持司徒維爾的人士則指出，總監身上配槍是為了保障學生和老師，如果有槍手出現在校園時，他可以用槍把歹徒擊殺；瓊斯在學校也是隨身配槍。