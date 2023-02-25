我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

槍留廁所曝光 學區總監被迫辭職

編譯林思牧／綜合報導
學區總監不慎將配槍留在小學廁所，消息傳開後遞出辭呈。(Rising Star Independent School District臉書)
學區總監不慎將配槍留在小學廁所，消息傳開後遞出辭呈。(Rising Star Independent School District臉書)

位於艾比林（Abilene）地區的「升起之星」學區（Rising Star Independent School District），1月份學區總監上廁所時把手槍忘在隔間裡，大約15分鐘後被一名三年級學生發現，學區似乎原本想隱瞞家長，但媒體在2月中旬報導後總監被迫於2月20日辭職。

「升起之星」是位於達拉斯西南邊約155哩的小城，司徒維爾（Robby Stuteville）是學區總監，他在升起之星小學與中學裡有辦公室。報導指出司徒維爾1月份某天去上廁所，他把身上配戴的手槍放在馬桶後面的水箱上，但他離去的時候忘記把槍帶走，約15分鐘後一名三年級男生發現手槍，他向老師報告。

這位老師似乎不相信，叫了另一名男生跟原來的男生一起去廁所看，當兩名男生確定那是一把真槍時，他們直接去跟學區總監報告。因為老師處理的方式太過疏忽，學區行政人員後來找這位老師談話，但學區沒有說明談話的內容。

這個事件在學生之間流傳，許多家長也聽到孩子說這件事，NBC電視台在當地的KRBC分台2月中旬報導這個新聞後，事件變得無可遮掩，學區才試圖公開向家長說明真相，許多家長對學區的不透明作風相當不滿，最近幾個月德州與全美國校園槍擊事件頻傳，甚至還有七歲小學生開槍打傷老師的驚人行為，讓家長送孩子到學校上課時還要擔心孩子是不是能平安地回家。

學區在2月16日晚間舉行家長會議，許多家長憤怒的指責學區應對的方式。司徒維爾總監在20日向學區教委會遞上辭呈並立即生效，職位由升起之星中學（Rising Star Secondary School）的校長瓊斯（Monty Jones）暫代，這所中學的學生是從6年級到12年級。支持司徒維爾的人士則指出，總監身上配槍是為了保障學生和老師，如果有槍手出現在校園時，他可以用槍把歹徒擊殺；瓊斯在學校也是隨身配槍。

學區 德州 槍擊

上一則

德州眾議員提案 中小學禁設投票所

下一則

新州公眾瓦斯再降價 月用量100熱電度家庭 3月起月費降3元

延伸閱讀

喬州小溪車內遺骸 為47年前失蹤者

喬州小溪車內遺骸 為47年前失蹤者
金山便利店連環搶案 嫌犯落網 作案疑有「固定穿搭」

金山便利店連環搶案 嫌犯落網 作案疑有「固定穿搭」
連續暴雨讓加州擺脫3年乾旱？仍為時過早

連續暴雨讓加州擺脫3年乾旱？仍為時過早
馬州州長提案保護墮胎權 不懲處墮胎婦女、提供服務者

馬州州長提案保護墮胎權 不懲處墮胎婦女、提供服務者
NBA／太陽籃網交易案正式官宣 KD將重披35號戰袍

NBA／太陽籃網交易案正式官宣 KD將重披35號戰袍
布碌崙66分局警遇襲身亡 華社募款

布碌崙66分局警遇襲身亡 華社募款

熱門新聞

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

2023-02-24 10:07
庫克郡物業主即日起到庫克郡財長官網，輸入財產號碼(PIN)，即可看到並列印2022年第一期房地產稅單。(網頁翻拍)

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

2023-02-23 10:40
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔