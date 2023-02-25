調度員缺近4成…市議員打911 28分鐘才有人接

奧斯汀警局招聘911調度員，但應徵者不多。（Austin警局調度員臉書）

治安敗壞造成犯罪案件大增，911報案電話經常久久沒人接聽，民眾對這種現象深感憂慮，民意代表希望政府單位增加預算多雇人手，但這也只是治標的辦法而已，許多市民正認真考慮自我救援之道。

2月18日(周六)晚間，奧斯汀市中心有四個大十字路口被一群人佔據，不但讓交通受阻，魯莽的駕車人在十字路口轉圓圈（doing donuts）更危及自己與圍觀民眾的安全。住在附近的居民打電話報警，但電話都沒有被立即接聽，奧斯汀第十區的市議員艾利森奧特（Alison Alter）也打了911，但等了28分鐘才終於有人接聽。

如果碰到持槍搶劫、劫車、濫殺、匪徒企圖入屋等的事故，那是分秒必爭的緊急狀態，28分鐘沒人接聽報案電話，事情可能已經發展到無法收拾的地步。時至今日不只是德州 的犯罪事件大增，全國都有相同的趨勢，罪犯根本不認為犯法是可恥的事，譬如在達拉斯動物園 屢次犯案的24歲非洲裔男子爾文(Davion Irvin)向警察 坦承犯案之後，揚言一出獄還要馬上去偷珍禽異獸。

奧斯汀市政府指出，目前911接電話單位的職位空缺百分比接近40%，願意應徵的人不多，即使被聘用，很多人做不了多久就離職，市議會去年8月為這個問題舉行聽證會時，出席作證的員工表示薪水低、強迫加班以及這種工作對情緒和生活有太大衝擊，都是大家認為這種工作很不好的原因。

達拉斯動物園偷竊、傷害動物的事件，讓很多市民深感憤恨，過去沒有發生過這種事件，但園方如今被迫必須應付各種可能發生的禍患。動物園執行長格林（Sean Greene）本周向媒體展示最近增進的保安措施，包括在園區四周增建高牆、加強夜間照明設備、增設錄像監控器與人員等。

格林慨嘆，民眾帶孩子到動物園來，原本是快樂的郊遊旅行活動，但現在動物園卻看起來像最高警戒監獄（top security prison），這實在是很不幸的現實情況，園方會盡一切努力讓園區的氣氛輕鬆和諧，讓民眾享受快樂的體驗。