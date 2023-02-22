母棺木滲水 女兒向喪葬業者索賠

艾文斯家石製陵墓看來十分典雅莊重。(KPRC電視台)

休士頓 居民緹娜艾文斯(Tina Evans)上法庭提訴，控告殯儀館、墓園和棺材製造商，她的母親九年多前過世，去年他們去探訪陵墓時發現母親的棺材流出腐壞液體，這是不合常理與法規的。

緹娜艾文斯指出，她的母親過世以後，她和家人給母親辦完喪事，母親的棺木不是埋在土裡，而是存在地面上的石製陵墓(mausoleum)之中，一年前父親過世後，他們要把父親的棺木和母親的棺木放在同一個石陵中。當他們到達休士頓東南區的「森林墓園」(Forest Park)時，馬上就注意到地板上的污跡，當時墓園的職員企圖淡化事件，說是某種液體不慎被倒在地上。

但是等工作人員在家人的要求下把棺木打開後，才發現是棺材有漏洞，屍體腐敗時出現的液體從棺材裡漏出來。緹娜艾文斯指出，防漏的措施有好幾個層次，首先屍體應該確實包裹好，棺材也必須是做好防漏隔絕，棺材製造商沒把棺材做好，殯儀館的人沒把屍體包好，他們以及墓園都必須為這個令家人傷心的疏漏事件負責。

緹娜艾文斯雇請班霍爾(Ben Hall)律師，日前向法院提出民事索賠訴訟，霍爾指出，原本是最後訣別的盡孝行動，最後卻成了畢生難忘的夢魘，喪葬的費用不低，棺材製造商、殯儀館和墓園在收了錢之後，至少要讓死者的親屬能夠安心，後來墓園與殯儀館讓工人穿上保護服裝(protective gear)，把緹娜艾文斯母親的遺骨撿出，放在另一具棺木裡，這對死者的家屬造成許多傷痛。

緹娜艾文斯告訴KPRC電視台，他們和被告沒談攏如何解決這件爭議，因此提出訴訟讓法庭判決應該賠償多少，目前母親和父親的棺木都暫存在另一個地點，沒有放在森林墓園的石陵中。