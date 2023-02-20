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槍殺3少女 性侵12歲童 男子畏罪自戕

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加利納公園（Galena Park）18日晚間發生駭人聽聞的槍案，一名男子開槍殺害三名未成年少女後自殺。（KHOU 11）
加利納公園（Galena Park）18日晚間發生駭人聽聞的槍案，一名男子開槍殺害三名未成年少女後自殺。（KHOU 11）

休士頓kHOU 11電視台報導，加利納公園（Galena Park）18日晚間發生駭人聽聞的槍案，一名男子開槍殺害三名少女後自殺，其中一名少女已經懷孕。

哈里斯（Harris）縣警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）稱，這起事件發生於當晚10時30分，在二街上（2nd Street）鄰近N. Main St.和Clinton Dr.附近一所住處。

岡薩雷斯表示，加利納公園市警局接獲一名12歲女孩報案電話，稱遭到母親的男友性侵犯，且告訴警方，他打死家中其他人。這名女孩告訴他們，她抱起了一歲的姪女，跑到鄰居家求救。

警方抵達案發現場時，發現三名年齡分別為19歲、14歲和13歲的少女已被槍殺。警方說，孩子母親的男友是一名38歲男子，被發現倒在主臥室內氣絕身亡，身上的槍傷明顯是自己造成。

岡薩雷斯說，這名男子在一陣擾亂後，開始向女孩們開槍。他先殺害19歲女孩，該名女孩據信已懷孕，隨後又殺害另外兩名少女，之後襲擊這位倖存的12歲女孩。

「他性侵這名住在屋內的12歲女孩。之後告訴她逃離房子，女孩照做了，但沒穿衣服就跑出住所。」

根據岡薩雷斯稱，該男子與房主，三名少女的母親是情侶。嫌犯並不是被殺害三名少女的父親。警方稱，槍案發生時，孩子的母親不在家。

被襲擊的12歲女孩被送往地區醫院，目前不清楚情況。

「這是一場悲劇，非常悲慘」岡薩雷斯說，「但我們調查人員會努力將所有已知的碎片拼湊起來」。

發生此一事件，鄰居咸感不可置信與震驚，一些人因此失眠。一位鄰居說，「想到這些年輕少女失去生命，我難以相信。」

赫南德茲（Maria Del Consuelo Reyes-Hernandez）看見那名12歲女孩與一歲孩子後，跳出來幫忙。她說，她看見女孩抱著孩子，身上一絲不掛，她和另一名鄰居將她們帶進屋內，替她穿衣服。

赫南德茲說，女孩告訴她，剛剛所忍受的一切，「她說她被性侵後跑出來，那男子告訴她，除非離開，否則她會被槍殺。」

性侵 失眠 休士頓

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