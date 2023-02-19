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德州減免地價稅 號稱史上最大

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州州長艾伯特在日前州情咨文演講上，推出一系列優先事項，包括校園安全、地價稅減免等。(Getty Images)
德州州長艾伯特在日前州情咨文演講上，推出一系列優先事項，包括校園安全、地價稅減免等。(Getty Images)

休士頓紀事報報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前在州情咨文上，闡述其立法優先事項，包括減免地價稅、結束新冠肺炎疫情限制和學校自由等。此外，州政府還將獎勵創建就業技能計畫，和制定相關計畫的社區大學，以及提撥1000億元改善德州基礎建設等。

地價稅減免

有鑒於德州創紀錄，330億元盈餘，艾伯特表示，德州立法人員提議將150億元預算，用於地價稅減免。

他說，「勤奮的德州人創造史上最大的預算盈餘，我們應該透過德州史上最大的地價稅減免，將錢返還納稅人。」

改善電網

艾伯特表示，兩年多前造成德州數以千計用戶停電，數百人死亡的德州風暴之後至今，電網並未出現故障。

「我們需建立一個足夠強大的電網，替下個世紀的德州供電」他說，「上個月相關單位宣布多項計畫，替電網增加更多可靠電力。」

永久結束新冠肺炎限制

為「保護自由」並反對聯邦命令，艾伯特呼應其他擁有類似觀點的共和黨州。

根據德州衛生服務廳數據，超過9萬人死於新冠疫情。死亡人數最多的哈里斯縣（Harris）有120萬病例，1萬1000人死亡。目前該州62%居民全面接種疫苗，75%至少接種一劑疫苗。

「我們需禁止政府下達的強制口罩令要求，疫苗要求，以及因新冠肺炎關閉的任何企業或學校。」

校園選擇與安全

艾伯特州情咨文另一項緊急項目，為通過創建「州資助的教育帳戶」實現學校自由，在該計畫下，公立學校都將替每名學生提供全額資助。

他說，「我們提供用於公共教育和教師加薪的資金是德州史上最多，本期立法會議將增加更多資金。」

他還將承諾將校園安全視為緊急事項，具體的說，在校園內增加心裡健康專家。

槍枝計畫

艾伯特希望將因持有槍枝而被捕，擁有前科者的刑責調高至強制性十年監禁。

州情咨文上，艾伯特並未提到槍枝改革措施，與去年發生烏瓦德（Uvalde）羅布小學（Robb）發生大規模槍案事件。然德州的父母遊說州長推動立法，希望將德州規定購買突擊步槍的年齡，提高至21歲。

「旋轉門」（Revolving door）保釋法

州情咨文上，艾伯特特別指責哈里斯縣和休士頓的「旋轉門保釋法」，稱保釋立法將是他本期立法會上另一優先事項。

他說，「我們需通過將危險罪犯關在監獄的法律，並追究釋放他們法官的責任，從而關閉這扇旋轉門。」

邊境政策

艾伯特譴責拜登政府「開放邊境政策」，並表示「打擊芬太尼（fentanyl）是他優先政策之一。

他表示，德州官員提議在邊境再投注46億元，且提議對「走私非法移民」的美國公民強制判處十年監禁。

他說，德州現在是美國史上唯一一個修建自己邊境牆的州，「美國正協助和教唆非法走私。」

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