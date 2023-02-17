我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

每周上課4天 40個學區採行

編譯陳盈霖／綜合外電報導
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

達拉斯晨報報導，愈來愈多的德州學區，討論一周上學四天的可行性。且全美已有1600多所學校已開始實施

在本月小榆學區（Little Elm）教委會上，教育工作者提倡靈活性，建議一周上學四天，但家長擔心此舉恐對孩子產生影響。

不斷增長的丹頓縣（Denton）學區是近期考慮此計畫的學區之一，該學區在人員配置挑戰與學生需求間取得平衡。

儘管小榆學區教委最終暫時放棄此一想法，但德州更多學區，多位於小型和農村地區，正轉向一周四天的學校日程。就在這個月，安那（Anna）和特雷爾（Terrell）學區決定在下學年採取此一新制。

根據德州課堂教師協會估計，德州約有40個學區採一周四天學制，本學年增加十多個學區啟動此計畫。

德州學校行政人員協會執行主任布朗（Kevin Brown）說，較小的農村學區因招聘教師上較為困難，且他們的家人經常面臨往返校園的漫長通勤時間，「這是對當地最好的決定。」

疫情前擔任Terrell學區總監的沃諾克（Georgeanne Warnock），當時即注意到教師的需求增加。2021年1月，該學區得到社區支持，每周上學四天。

然此舉並未給教育工作者提供他們真正需求的時間，因此特雷爾學區今年又回到每周五天的舊制。儘管如此，這個位於達拉斯以東30哩，擁有5220名學生的學區領導人，仍需找到解決方案留住教師。

本月，特雷爾教委會批准新的學制，自8月起，校園行事曆將改為周一至周四。

「我們必須與鄰近較大的學區競爭」諾沃克說，「根據德州數據，主要郊區的平均年薪比農村地區高出近1萬元。」

他希望新制能提高出勤率，師生們在週五也有時間處理個人事物。不少家長對此改變也抱持肯定，認為孩子可利用額外一天閱讀、寫作業，或做自己的事。

然而，並非所有父母都支持此制度。

小榆學區一名母親告訴教委會，她擔心青少年孩子整天無人監管而從事犯罪活動。其他人也擔心學生的教育受到影響，成績下降。

德州要求每學年至少需7萬5600分鐘的教學時間。公立學校在設置日程上具有靈活性，也就是若某學區減少一天上課日，需在其他上課時間，每日增加一小時或延長學年。

2021年公佈的研究指出，全國24個州，1600多所學校已開始實施一周四天學制。

一些研究表明，四天的上學日或工作日，可幫助降低成本，提高學生出勤率。

蘭德公司（Rand）2021年公佈的一項調查發現，每小時員工工資和交通費都有所節省。

然而，節省的費用通常不多。該調查集中在三個四天制學區較多的愛達荷、新墨西哥和奧克拉荷馬州，發現總預算最多只能節省3%。

學區 德州 教育

上一則

大華府半杯清茶社2/18許之微談長篇小說

下一則

德州人語／電信詐騙 須防華裔長者上當

延伸閱讀

質疑選舉 德州床墊麥克告選務處

質疑選舉 德州床墊麥克告選務處
選區重畫公聽 布碌崙華社抵制分割

選區重畫公聽 布碌崙華社抵制分割
校聯會助Alief學區扶輪社募款

校聯會助Alief學區扶輪社募款
布碌崙第20學區委員會 全票支持寇頓春節提案

布碌崙第20學區委員會 全票支持寇頓春節提案
布碌崙第20學區委員會 投票通過支持寇頓春節法案決議

布碌崙第20學區委員會 投票通過支持寇頓春節法案決議
一周只上學四天 全美已1600所學校實施

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

2023-02-09 13:55
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相