質疑選舉 床墊麥克告選務處

床墊麥克狀告哈里斯縣選務處。（床墊麥克臉書）

以運動博彩聞名的德州 商人「床墊麥克」(Mattress Mack)這次不是因為高額彩金而登上新聞，是因為他加入共和黨 人對哈里斯縣選務質疑的行列，14日狀告哈里斯縣選務處，遲遲不敢公開2022年11月大選的投開票細節。

麥金維爾的聲明強調，他是為了選舉透明而告，因為該縣選務處至今仍不能給外界一個交代，明確說明11月的大選到底有沒有出現問題。除了床墊麥克，德州州長、副州長先前也做過類似質疑，甚至主張哈里斯縣應該重新投票 。

共和黨籍候選人米樂（Alexandra del Moral Mealer）以1萬8000多票敗給尋求連任的伊達戈（Lina Hidalgo），麥金維爾在選戰期間一直強力支持米樂。不過，哈里斯縣去年12月30日公布的選務報告卻稱，是否出現疏失仍待釐清，因此引發共和黨人的連番砲轟。

富商床墊麥克的真名叫吉姆麥金維爾(Jim McIngvale)，他14日在顧問與律師陪同下狀告哈里斯縣。床墊麥克喜歡耍噱頭來促銷，每當德州的某支球隊要參加大賽時，他就會提供「賭博促銷」，如果他賭的球隊勝了，顧客購買的整批家具全額退款，但他同時在拉斯維加斯的賭盤上一賭至少數百萬元，因此即使給顧客退款，他從賭盤上贏到的還是有餘額。

床墊麥克應該是極精明的人，很多人對他提出的選舉訴訟覺得滿頭霧水，難道他的腦子進水了？去年11月舉行的哈里斯縣縣長選舉中，床墊麥克支持共和黨的提名人米勒，與競選連任的民主黨籍縣長伊達戈(Lina Hidalgo)對決，床墊麥克在去年1月底宣布挺米勒的時候，與米勒一起拍了競選廣告在電視上播放，這正是他一向愛出風頭的實際表現，但選舉中伊達戈輕易連任成功。

床墊麥克是川普的死忠粉絲，因此有人認為他是效法川普的榜樣，只要共和黨沒贏，絕對是因為選舉有舞弊，那個結果一定要被推翻，否則這世界就沒有正義公理可言。在床墊麥克提訴的20頁文件中，他指出他不是因為政治因素而提控，而是要強迫選舉辦公室公布2022年11月選舉的所有文件，讓選情透明化。

去年的選舉中，哈里斯縣確實出了不少問題，包括紙張選票欠缺、投票機器功能失常和工作人員短缺等等，大家正拭目以待這宗訴訟是否可以得到某種答案。