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休士頓新開中餐館 命名、措辭皆惹議

編譯胡立宗／綜合報導
將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）
將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓餐廳業聞人Benjamin Berg準備新開一家中菜餐廳，但是命名Benny Chows與宣傳稱店內將提供「elevated Cantonese eats」卻引發爭議，一些餐廳業者認為有貶低華裔之嫌。

身為白人的Benjamin Berg主持Berg Hospitality集團，旗下設有B&B Butchers、B.B. Lemon、Annie Cafe & Bar、Turner's and Trattoria Sofia。集團1月26日發出的新聞稿稱，2023年春季將在Washington Avenue新開一家Benny Chows中餐館，提供「elevated」廣東料理與「clever」點心。

不過店名與「elevated」、「clever」的用詞卻引發爭議。亞太裔餐廳協會Have A Nice Day創辦人Isabel Protomartir、Underground Creamery的店東Josh Deleon、UB Preserv的主廚Nick Wong在接受休士頓紀事報訪問時都認為，這些用詞與Benny Chows全是白人主廚恐怕會惹來爭議。

他們認為，首先是「Chows」的用法，雖然Benny是Benjamin Berg的綽號，但是Chows顯然跟Berg這個姓無關，不像P.F. Chang's的原始店東是Philip Chiang，Mr Chow餐廳創辦人是Michael Chow，「隨便取個Chows當店名，實在有點譁眾取寵」。Benjamin Berg的回應則是，Chows是他與房東兼合夥人Frank Liu一起想出來的，Frank Liu挺喜歡Benny Chows的啊。

至於「elevated」、「clever」的用詞，受訪眾人則認為，恐有貶低其他中餐廳的疑慮，好像只有Benny Chows的餐點才夠高檔，亞洲菜要經過「提升」才能與歐洲菜並駕齊驅。但是他們說，休士頓早已有了精緻中式料理，鳳城（Fung's Kitchen）與海港海鮮酒家（Hai Cang Seafood Restaurant）就是啊，何必強調自己家的廣東料理更高檔？Benjamin Berg說，是否真的夠elevated，吃過就知道。

休士頓紀事報指出，美國不乏自以為瞭解中菜的白人，但是以紐約市Lucky Lee's與明尼亞波利斯的Lucky Cricket為例，一開始都信信滿滿，自稱將帶來高檔、乾淨的中菜，但最後都鎩羽而歸。

休士頓 紐約市 華裔

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