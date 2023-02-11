台灣音樂家演奏 東西方無縫合鳴

台灣琵琶音樂家林慧寬、演奏家黃朧逸受萊斯大學邀請於美國德州總圖書館演出。 (台灣書院提供）

由萊斯大學教授、作曲家陳士惠精心策劃的兩場音樂會，2月4日下午於休士頓 總圖書館Julia Ideson Library及2月7日晚上於亞洲協會德州 中心分別演出完畢，兩場音樂會吸引大批美國觀眾出席，現場對於傳統東方與西方現代樂器的無縫結合都感到驚訝，營造出音樂的新體驗。

本次活動由萊斯大學、休士頓交響樂 團、亞洲協會德州中心及休士頓亞裔口述歷史檔案聯合協辦，在台灣國家文藝基金會的支持下，邀請享譽國際的台灣琵琶演奏家林慧寬、笙演奏家黄朧逸兩位傳統音樂大師，到德州休士頓與萊斯大學、休士頓交響樂團一起演出，透國團練與當地年輕音樂家培養出台上默契，推出傳統樂曲及現代新作品，讓德州觀眾聆聽一次難得的春之饗宴。

休士頓交響樂團總監John Magnum(左一)與作曲家陳士惠(左二)、林慧寬及黃朧逸合影。(台灣書院提供） 駐休士頓辦事處處長羅復文夫婦(右三、左三)親到音樂會 現場，向遠道而來的台灣音樂家致意。(台灣書院提供）

2月7日晚上在亞洲協會德州中心演出，演出的曲目包括「陽春白雪」「晉調」「鳳凰展翅」等琵琶及笙演奏的傳統作品；現代作品包括：知名台灣作曲家潘皇龍結合笙、大提琴、豎琴三種樂器，演奏的「East and West XIA」；許舒亞的作曲則結合琵琶與絃樂器；美國作曲家陳怡的作品是琵琶與打擊樂的結合，全面打開觀眾對於傳統樂器的新視野。駐休士頓辦事處處長羅復文夫婦親到現場，向遠道而來的台灣音樂家致意。

2月4日下午兩點，在休士頓總圖書館Julia Ideson Library演出，琵琶家林慧寬的「十面埋伏」氣勢磅礡，讓現場觀眾大為振奮。此外，由林慧寬與黃朧逸詮釋台灣作曲家潘家琳、鍾啓榮的當代作品，也受到休士頓交響樂團總監John Magnum的肯定，覺得這種東西音樂的結合令人驚豔，是一場相當成功的音樂會。