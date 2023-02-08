男子偷走救護車 警追逐佈釘帶攔截

休士頓第17號消防局被偷的救護車。（休士頓消防局推特）

休士頓 第17號消防局一輛救護車6日(周一)光天化日之下被人劫走，警察 追車的過程險象環生，警方最後佈下釘帶(spike strip)才讓那輛救護車停下，偷車賊是因為危機造成心態失常而幹下這樁蠢事。

休士頓市警局指出，6日的事件是從克洛格超市(Kroger Grocery Store)的停車場開始的，一名女子從店裡推著購物車到車邊，一名男子表示要幫她把東西搬上車，結果卻把她的車子開跑了。偷車賊把車開到市區東部的第17號消防局停車場，從那輛轎車上跳下來，消防局的監控錄像上可以看到他從開著的鐵捲門跑進消防局內部，不到一分鐘就把救護車開出了消防局。

救護車上裝有衛星導航追蹤器(GPS tracker)，偏偏這個裝置此時沒有起作用，警方花了相當長的時間最後才用直升機上找到它，地面的警車開始展開追逐，那名偷車賊把閃光燈和警笛打開，路上的車輛紛紛閃避，一路上發生了許多場虛驚。

最後警察在威斯海默路(Westheimer Road)的一座路橋下方的地面佈下釘帶，救護車輾過釘帶後右邊的前後輪胎都被刺破，行車的速度變得極為緩慢，但偷車賊繼續行駛，到接近萊斯村(Rice Village)的時候撞到一輛車才終於停下。那個被撞到的倒楣車主一下車，看到警察都拔出槍嚇了一跳，連忙閃避到一旁，警察把偷車賊羅佩茲（Troy Patrick Lopez）戴上手銬送進拘留所，他被控偷車(vehicle theft)和拒捕(evading arrest)兩項罪名。