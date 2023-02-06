中華老人協會 新春午宴齊聚慶生

老人們都開心合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓中華老人服務協會第一季會員慶生暨慶祝農曆新春午宴，2月4日在僑教中心大禮堂熱鬧登場，會長趙婉兒、僑教中心副主黃依莉及近200位會員參與，主辦單位準備了多場熱情歌舞暖場，讓會員愉地度過了一個周末午後，場面溫馨。

大會主持人由方海妮主持，趙婉兒及黃依莉依序致詞，恭賀會員們新年快樂，並與當月壽星一同歡唱生日快樂歌，將會場氣氛拉到最高。

中華老人服務協會目前正在協助辦理申請、更新州政府各項福利 的服務。今年有一些新增協助長者申請州政府的各項福利的服務，主辦單位表示，如果符合德州 政府提供的低收入條件或有疑問是否符合申請的資格，可來電預約詢問，或周二至周五上午10時到中午12時到僑教中心102室，該會將協助辦理申請或更新以下的項目。

協助辦理申請Medicare：65歲前三個月可以開始辦理申請。

協助辦理申請、更新Medicare Saving program：由德州政府提供，幫助申請人支付保費 的自付額Part A 或Part B的費用。幫助符合條件的人支付全部或部分紅藍卡B部分保費，自付額、免賠額等。

協助辦理申請、更新德州政府提供的白卡(Medicaid)或殘障人士支付醫療費用。只要家庭收入低於聯邦貧困縣150%，根據家庭收入的不同，將獲得不同金額的醫療經濟補助。