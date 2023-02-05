台灣和平國際論壇 為台海問題把脈
全美台灣同鄉聯誼會理事顧問會議暨草根外交委員會所舉辦的「台灣和平國際論壇」，2月3日晚在休士頓萬豪酒店登場，駐休士頓台北經文處處長羅復文、教育組組長楊淑雅、組長韋天翔、前美國在台協會理事主席卜睿哲、國會議員Sheila Jackson Lee的代表、前首都銀行董事長王敦正及來自全美各地分會代表齊聚一堂，透過視訊與中華民國前總統馬英九進行連線會議，共同為台海問題把脈。
此項活動是由台海和平論壇智庫召集人翁履中博士發起，在全美台灣同鄉聯誼會、中國國民黨國際事務部，以及休士頓地區僑界協助之下，特別從台灣邀請到知名網路媒體人朱學恆等與會，提高了會議的能見度。
台灣和平國際論壇下午3時由Adelphi University大學教王維正、淡江大學副教授李大中、助理教授馬準威等聯合主持，與來自全美的台聯會各地分會代表交換意見。
晚宴由美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中主持，他動員多位在校學生到現場擔任義工，除了協助報到等程序外，也在用餐時與來自全美各地的台聯會代表進行意見交換，藉此了解在美華僑對台海關係的擔憂。
來自芝加哥的台聯總會會長徐曙明在致歡迎詞後，馬英九透過鏡頭與所有到場的台灣同胞拜年，並與卜睿哲就台海問題進行各種意見交流，來自達拉斯的谷祖光醫生向提馬英九提問，大家都非常關心未來台灣的中國國民黨將提名誰來競選下屆中華民國總統，他笑而不答，僅表示只要是中國國民黨提名的候選人，他都會支持。
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