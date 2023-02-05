台灣和平國際論壇 為台海問題把脈

駐休士頓台北經文處處長羅復文（後排左六）與來自芝加哥的總會會長楊曙明（後排左五）及全美各地的代表合影。（記者封昌明／攝影）

全美台灣同鄉聯誼會理事顧問會議暨草根外交委員會所舉辦的「台灣和平國際論壇」，2月3日晚在休士頓 萬豪酒店登場，駐休士頓台北經文處處長羅復文、教育組組長楊淑雅、組長韋天翔、前美國在台協會理事主席卜睿哲、國會議員Sheila Jackson Lee的代表、前首都銀行董事長王敦正及來自全美各地分會代表齊聚一堂，透過視訊與中華民國前總統馬英九 進行連線會議，共同為台海問題把脈。

達福台商會會長王嘉玲（左一）、前會長鍾開瑞（右一）與翁履中（右二）、朱學恆（左二）相見歡。（記者封昌明／攝影）

此項活動是由台海和平論壇智庫召集人翁履中博士發起，在全美台灣同鄉聯誼會、中國國民黨 國際事務部，以及休士頓地區僑界協助之下，特別從台灣邀請到知名網路媒體人朱學恆等與會，提高了會議的能見度。

台灣和平國際論壇下午3時由Adelphi University大學教王維正、淡江大學副教授李大中、助理教授馬準威等聯合主持，與來自全美的台聯會各地分會代表交換意見。

羅復文（左）、韋天翔（右）與知名網路媒體人朱學恆（中）合影。（記者封昌明／攝影）

晚宴由美國Sam Houston州立大學政治系助理教授翁履中主持，他動員多位在校學生到現場擔任義工，除了協助報到等程序外，也在用餐時與來自全美各地的台聯會代表進行意見交換，藉此了解在美華僑對台海關係的擔憂。