艾伯特指派班克斯 為首任邊界總長

艾伯特（左二）指派班克斯（左三）為首任邊界總長。（艾伯特臉書）

艾伯特州長30日(周一)宣布，任命資深邊防官班克斯(Mike Banks)擔任德州 「有史以來第一位邊界總長」(First-ever Border Czar)，設法阻擋史無前例的邊界偷渡狂潮。

聯邦邊防局剛發布的數據指出，12月份邊防人員一共逮到25萬1487名偷渡客 ，又創下新紀錄，估計另有7萬人逃過執法人員入境。艾伯特州長30日在聖貝尼托市(San Benito)邊界牆施工地點舉行記者會，他指責拜登上台後放任偷渡，造成邊界形同虛設的實情，將近兩年前德州展開「孤星行動」(Operation Lone Star)，這是其他州都無法比擬的嚴格反偷渡措施。

接著他宣布任命班克斯為邊界總長，給州長在邊防事宜方面提出建議，班克斯將與德州國民兵、州警等單位共同執行邊防事宜。多數美國人民認為外國人應該按照移民 法規進入美國，偷渡是犯法的行為，德州人尤其贊成嚴防邊界。民主黨政客則多數贊成接收外來難民，但各種資源都有限，如果把全世界的難民都接收進美國，美國會沉淪到第三世界國家的境地。

紐約市一向是移民大熔爐，但目前出現的偷渡狂潮也讓市政府吃不消，市府30日在布魯克林遊輪航廈(Brooklyn Cruise Terminal)啟用新的收容中心，把市府出錢安排在各旅館中的偷渡客集中到收容中心統一管理。移民權益組織的人員煽動群眾，慫恿他們不要去收容中心，因為進出有限制會失去自由，因此有些偷渡客逃跑，第57街的人行道上馬上出現了一整排的帳篷。

紐約市警局NYPD接到上級指示後，派出警員前往清除帳篷城，與移民權益組織人員發生口角衝突。移民權益組織的烏組林(Sergio Tupac Uzurin)大聲向電視記者斥責紐約州長和紐約市長：收容中心裡有1000個床位，整個是一大間沒有任何個人隱私，而且只有4間廁所，這豈是人住的地方？

烏組林指出，第57街是億萬富豪公寓區(billionaire’s row)，這些有錢人多半不在這裡，起碼有一半的豪奢公寓空著，州長和市長應該讓申請庇護的人住在這些公寓中才對。烏組林的態度傲慢囂張，許多觀眾在電視上聽到他認為「富人虧欠偷渡客」的話，只能搖頭嘆息。