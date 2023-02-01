我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

休城北區 經濟適用房需求增

編譯陳盈霖／綜合外電報導
瑞奇奎斯特是位於休士頓北區的綠點（Greenspoint）地區新開放的經濟適用房。（FOX 26）
瑞奇奎斯特是位於休士頓北區的綠點（Greenspoint）地區新開放的經濟適用房。（FOX 26）

FOX 26電視台報導，在休士頓地區經濟適用房極度短缺的情況下，位於休士頓北區的綠點（Greenspoint）地區日前提供新開放的經濟適用房供民眾申請。然而，因通膨讓許多人無法承受租金與房價，經濟適用房需求仍不斷增長。

該區新開放申請的瑞奇奎斯特（Richcrest）公寓（Richcrest Apartments），有288套經濟適用房，供在該地區處於中等收入30%至60%之間的家庭申請，讓他們能從不斷上漲的房價與租金中得到緩解。

該公寓是由提供給颶風哈維（Hurricane Harvey）的聯邦災難恢復資金和達拉斯開發商AMTEX私人投資建造而成。

代表休士頓的民主黨籍德州眾議員湯普森（Senfronia Thompson）說，「你的投資給了人們希望，滿足他們迫切需求，替他們的生活奠定基礎。」

休士頓在颶風哈維帶來的洪水中，損失大約四分之一經濟適用房。如今，高通膨迫使休士頓住房管理局（Houston Housing Authority）在五年內，首次重新開放經濟適用候選名單。

「最初48小時內，我們有超過2萬5000人提出申請」休士頓住房管理局主席斯諾登（Larence Snowden）說。

目前，北區（Northside）、Third Ward和博物館區（Museum District）共有十處經濟適用房開放申請。

隨著經濟適用房需求不斷增長，瑞奇奎斯特租戶表示，他們知道自己多幸運。

兩名孩子的母親馬拉迪亞加（Pamela Maradiaga）告訴FOX 26稱「當我住在兩房的物業時，我實際上在找房，但價格實在太高。」她說，「我現在支付的三房公寓實在太實惠了，我喜歡這裡。」

公寓住戶福爾摩斯（Ross Holmes）說，「我看了公寓，但他們兩房公寓每月要價1700元。我在這有一間兩房居室，我喜歡它。」

要符合資格，瑞奇奎斯特租戶的家庭收入，必須達到或低於一定標準，且月收入需是房租的兩倍半。

以一個三口之家來說，符合條件的家庭收入限制在4萬7800元。

民眾可至瑞奇奎斯特辦公室或通過該公寓網站提出申請。

休士頓 租金 投資

上一則

學生評鑑差 羅格斯醫學院稱報告過時

下一則

沃爾瑪偶遇勾起陰影 男30年前遭性侵 新州61歲婦認罪

延伸閱讀

哈里斯縣第四區長 在中國城宣誓就職

哈里斯縣第四區長 在中國城宣誓就職
長青中文學校 歡慶春節

長青中文學校 歡慶春節
全美台聯會 2月4日台海和平論壇

全美台聯會 2月4日台海和平論壇
距休士頓30分鐘車程 蒂格納家族牧場880萬求售

距休士頓30分鐘車程 蒂格納家族牧場880萬求售
阿姆斯壯案 休士頓市長等9人收傳票

阿姆斯壯案 休士頓市長等9人收傳票
休士頓經文處春宴 勁歌熱舞拜年

休士頓經文處春宴 勁歌熱舞拜年

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機