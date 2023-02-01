休城北區 經濟適用房需求增

瑞奇奎斯特是位於休士頓北區的綠點（Greenspoint）地區新開放的經濟適用房。（FOX 26）

FOX 26電視台報導，在休士頓 地區經濟適用房極度短缺的情況下，位於休士頓北區的綠點（Greenspoint）地區日前提供新開放的經濟適用房供民眾申請。然而，因通膨讓許多人無法承受租金 與房價，經濟適用房需求仍不斷增長。

該區新開放申請的瑞奇奎斯特（Richcrest）公寓（Richcrest Apartments），有288套經濟適用房，供在該地區處於中等收入30%至60%之間的家庭申請，讓他們能從不斷上漲的房價與租金中得到緩解。

該公寓是由提供給颶風哈維（Hurricane Harvey）的聯邦災難恢復資金和達拉斯開發商AMTEX私人投資 建造而成。

代表休士頓的民主黨籍德州眾議員湯普森（Senfronia Thompson）說，「你的投資給了人們希望，滿足他們迫切需求，替他們的生活奠定基礎。」

休士頓在颶風哈維帶來的洪水中，損失大約四分之一經濟適用房。如今，高通膨迫使休士頓住房管理局（Houston Housing Authority）在五年內，首次重新開放經濟適用候選名單。

「最初48小時內，我們有超過2萬5000人提出申請」休士頓住房管理局主席斯諾登（Larence Snowden）說。

目前，北區（Northside）、Third Ward和博物館區（Museum District）共有十處經濟適用房開放申請。

隨著經濟適用房需求不斷增長，瑞奇奎斯特租戶表示，他們知道自己多幸運。

兩名孩子的母親馬拉迪亞加（Pamela Maradiaga）告訴FOX 26稱「當我住在兩房的物業時，我實際上在找房，但價格實在太高。」她說，「我現在支付的三房公寓實在太實惠了，我喜歡這裡。」

公寓住戶福爾摩斯（Ross Holmes）說，「我看了公寓，但他們兩房公寓每月要價1700元。我在這有一間兩房居室，我喜歡它。」

要符合資格，瑞奇奎斯特租戶的家庭收入，必須達到或低於一定標準，且月收入需是房租的兩倍半。

以一個三口之家來說，符合條件的家庭收入限制在4萬7800元。

民眾可至瑞奇奎斯特辦公室或通過該公寓網站提出申請。