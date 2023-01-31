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全美台聯會 2月4日台海和平論壇

【休士頓訊】
全美台灣同鄉聯誼會草根外交委員會 台海和平論壇：「守護中華民國，捍衛公義台灣」，精彩可期。 （張錦娟提供)
全美台灣同鄉聯誼會草根外交委員會 台海和平論壇：「守護中華民國，捍衛公義台灣」，精彩可期。 （張錦娟提供)

為了釐清台灣在國際變局中的定位，以及找到能讓台灣繼續穩健前行的方向，草根外交委員會利用全美台灣同鄉聯誼會第二次理事顧問會議的機會，與淡江大學和德州山姆休士頓州立大學合作，於2月3日至5日，在休士頓萬豪大飯店(Houston Marriot West Chase)舉辦台灣和平國際論壇，邀集台美兩地專家學者，以及北美各地鄉親共同參與交流。

本次的和平論壇將邀請中華民國前總統馬英九，前國安會秘書長蘇起博士視訊連線發表演說，而前美國在台協會理事主席卜睿哲(Richard Bush)，眾議院資深中國問題專家Dr. Piero Tozzi，以及國民黨國際事務部主任黃介正教授等人將到場針對美國對台政策，台海局勢現況深入剖析。

此外，參與論壇的華府智庫及來自淡江大學的學者們，也將分別從不同角度來分析美中台三方關係的變化。透過學者專家的分享，釐清理想和現實的差異，以及為何台灣在2024年的總統大選，需要讓世界聽見來自台灣多元的聲音。

草根外交委員會在全美台灣同鄉聯誼會全體僑胞的支持下，秉持無私無我的理念，希望在美國凝聚中華民國的愛國熱誠。串連海外的力量，為台灣發出對和平的呼喚。我們誠摯邀請僑、學、商、各界先進，踴躍報名參加，共襄盛舉來參與這次的活動。

時間：2023年2月3日（星期六）- 2023年2月4日（周日）。地點：德州休士頓 Houston Marriott Westchase, 2900 Briarpark Dr, Houston, TX 77042，

報名辦法:為確認參與人數,請利用線上報名表完成報名註冊並提供相關資訊。線上報名表：https://forms.gle/kNVD3ZEs5vUZmbrR9。報名洽詢：全美台灣同鄉聯誼會會長 徐曙明(630)808-2806、全美台灣同鄉聯誼會秘書長寇惠風(408)313-6130 電郵：[email protected]、草根外交委員會執行長翁履中(214)609-7880 電郵：[email protected]、草根外交委員會財務長游美玉 (650)804-8110。

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