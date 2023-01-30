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幾十元做出魚子醬料理 味道不輸餐館

記者朱敏梓／綜合報導
點綴了魚子醬的早午餐瞬間變高級。（記者朱敏梓／攝影）
點綴了魚子醬的早午餐瞬間變高級。（記者朱敏梓／攝影）

說到「魚子醬」（Caviar），許多人都認為是製作「高級料理」的「頂級食材」，魚子醬是鱘魚魚卵，與松露、鵝肝列為世界三大珍饈，更是被稱為「餐桌上的黑珍珠」。其高昂的價格讓人覺得遙不可及，動輒就是幾百元，在高檔餐廳，只要是點綴些許魚子醬的料理，標價也都很貴。然而，民眾都可以在超市買到新鮮美味的魚子醬，味道不輸餐館，價格卻非常實惠，在日常中一飽口福已經足夠。

Whole Foods超市，就出售自有品牌的魚子醬。該自產魚子醬非常受歡迎，許多民眾購買。以一罐1oz（28.4克）的加州產白鱘魚魚子醬為例，標價49.99元，口感十分豐富，清爽有層次，如黃油般入口即化，且不會很鹹。

以這個價位來說，已經是非常物超所值。Whole Foods還出售golden reserve級別的魚子醬，價格為89.99元，比起普通款的貴一些，但與其他魚子醬品牌相比，性價比很高。

此外，好市多（Costco）超市也常年有魚子醬出售。一位華人民眾表示，自己在華人聚集城市阿罕布拉市（Alhambra)超市買到一款50g/1.78 oz名為Plaza Osetra的魚子醬，只需42元。完全沒有腥味，味道淡淡的也不會搶味，非常好吃。在好市多網站，還有諸多魚子醬的購買選擇，各種大小容量都有，例如一款56.70 g／2oz的魚子醬售價89.99元，一款8.8 oz／250g的魚子醬，售價379.99元。

與其他食品價格相比，「珍貴」的魚子醬在家應該怎麼吃，才能吃出高級感呢？其實十分簡單，例如可以自製美味早午餐，只需要一片麵包，幾片牛油果，還有流心蛋，在頂上加些許魚子醬，就十分美味，看起來也非常高級。牛油果的清爽中和了魚子醬的豐厚口感，搭配的剛剛好。或也可以在迷你小餅乾上放點奶酪，三文魚，再搭配一點魚子醬，一頓米其林餐廳的「開胃菜」就搞定了。

需要注意的是，對待這種「頂級」美味，保存方法也十分重要，千萬不能浪費。通常如果魚子醬一時之間吃不完，可以保持冷藏在大約26到39℉的條件下，在上菜前10-15分鐘再把魚子醬拿出冰箱，太早拿出來會破壞口感。此外，魚子醬一旦打開，要在2-3天內吃完。

Whole Foods超市一罐1oz（28.4克）的加州產白鱘魚魚子醬標價49....
Whole Foods超市一罐1oz（28.4克）的加州產白鱘魚魚子醬標價49.99元。（記者朱敏梓／攝影）

好市多 華人 加州

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