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德州人語／警察執法棍 如何變殺人凶器

德州人語
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近日，美國又發生一起警員執法過當慘案，田納西州曼菲斯市29歲的非裔男子尼科爾斯(Tyre Nichols)被五名非裔警員活活打死。警員被賦予崇高無上的執法權力，本應用來保護居民的安全，如今卻被部分警察濫用，實在遺憾。執法人員更應該警惕人性之惡，杜絕手中的權力成為傷人的法器。

從曼菲斯市警局27日晚公布的四個監控視頻可以看到，尼科爾斯在一個路口被警察逼停，之後被暴力拽出並按倒在地。之後尼科爾斯逃走，五個警員追上後，對他進行暴力毆打。期間尼科爾斯被打倒在地後又被拖起繼續毆打，場面十分殘暴。期間他不停地呼喚母親，據悉，他被毆打的地點距離他家不到100碼。

對於尼科爾斯當時為何被警察逼停以及警察緣何對其毆打，網友眾說紛紜。根據洛杉磯時報，尼科爾斯的家人表示他當時在單行道上逆行開車被警察逼停。還有網友猜測尼科爾斯當時嗑藥或喝酒了，神智不清。

當時到底發生了什麼事，相信當地政府會有詳細的調查結果。不過就算尼科爾斯沒有遵守交通規則，或酗酒、嗑藥駕駛，一個年輕人都不至於被活活打死。在警方公布的視頻中，尼科爾斯沒有做任何激烈反抗，並在口頭上回應警方會配合執法。在整個過程中，沒有任何一個警員試圖阻止或降低暴力衝突。

前央視著名記者柴靜說過，「永遠不要高估人性的善，永遠不要低估人性的惡。而最深的人性之惡，往往存在於你平靜的生活。」對於在社會中擁有特別權力的警察，更應該警惕這種陶醉於權力而凌駕於他人之上的「惡」。

永遠不要低估人性之惡對於人心的腐蝕。著名的史丹福監獄實驗就演繹了在權力之下，好人是如何變壞的。該實驗的組織者是美國心理學家菲利浦津巴多（Philip George Zimbardo）。他當時模擬監獄犯人和獄警的日常，將無差別的大學生分成兩組，一組扮演囚犯，一組扮演獄警。在第一天時，雙方都很客氣，相安無事。第二天，囚犯發起暴動，在津巴多的指示下，獄警需要模擬現實監獄中的場景「鎮壓」囚犯。然而之後獄警鎮壓的手段越來越殘忍，囚犯和獄警從客客氣氣的兩組人變得水火不容。甚至一名囚犯精神崩潰，場面一度失控，導致實驗被迫中止。

該實驗中，獄警被賦予了管制囚犯的權力。在鎮壓囚犯過程中，原本正義的一方逐漸變得過於暴力，他們甚至享受那種凌辱、控制囚犯的快感。 津巴多稱，實驗的其中一個結論，就是善惡之間並非不可逾越，環境的壓力會讓好人做出可怕的事情。

再談到這起曼菲斯市警員暴力執法的問題，也許是城市的治安壓力，也許是同僚的互相影響，導致那五名警員執法過於暴力、殘忍。警察的執法棍可以保護人也可以殺人。作為警察，必須要時刻銘記保護居民安全，為人民服務的初心，切勿讓聖潔的執法權力被人心之惡所玷污。

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