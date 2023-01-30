穆斯林傳教 推「愛耶穌」廣告

德州部分高速公路上新的廣告牌：穆斯林愛耶穌。（GianPeace）

休士頓 紀事報報導，駕駛在德州 部分高速公路上，可能會看到一個新的廣告牌：穆斯林愛耶穌（Muslims love Jesus），刊登廣告牌的組織希望藉此讓更多人了解伊斯蘭教。

其中一個廣告牌，出現在大休士頓地區的美國290號高速公路（U.S. Highway 290 ），上面寫著「穆斯林愛耶穌」，並附有「他關於一個上帝的訊息和他的預言，以及一個電話號碼，提供民眾隨時詢問。」

據悉，刊登這些廣告的是伊斯蘭非營利組織GainPeace，該組織致力教育民眾，排除人們對伊斯蘭教的誤解。該組織在廣告牌上的電話服務時間為上午9時至晚上9時，負責回答有關伊斯蘭教的問題。

GainPeace負責人阿曼德博士（Sabeel Ahmed）說，伊斯蘭教通常被人誤解，導致許多人對這個宗教抱持偏見、懷疑，歧視 穆斯林等。他希望通過廣告牌上的簡單訊息宣傳伊斯蘭教。

該組織並在全國各地張貼帶有其他訊息的廣告牌，解釋伊斯蘭教與基督教之間相似之處，包括兩者都是一神論宗教，兩種宗教也有許多相同的歷史人物，如亞當（Adam）、亞伯拉罕（Abraham）、諾亞（Noah）和摩西（Moses）等，以及兩種宗教的中心文本，聖經和可蘭經內都有關於耶穌和瑪利亞的經文。

其中，一張廣告牌上描繪瑪利亞戴頭巾標語，「聖母戴頭巾，你會尊重祂嗎？」另一張則展示沙烏地阿拉伯穆斯林認為伊斯蘭教最神聖的建築，卡巴天房（Kaaba）的照片，上面寫著「由亞伯拉罕建造，致力崇拜一位上帝。」

根據Axios報導，GianPeace替這些宣傳穆斯林廣告牌支付約6000元，刊登後收到許多相關電話。預計這些廣告牌將持續至1月底。