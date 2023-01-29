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阿姆斯壯案 休士頓市長等9人收傳票

編譯陳盈霖／綜合外電報導
被控謀殺父母的阿姆斯壯案子再次開庭。（ABC 13）
被控謀殺父母的阿姆斯壯案子再次開庭。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，引發全美關注的休士頓阿姆斯壯（AJ Armstrong）謀殺雙親案，隨著近期案件重新開審，再次引發各界關注。

代表他的辯護團隊，向包括哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）和休士頓市長特納（Sylvester Turner）在內的休士頓地區領導人發出九份傳票。辯護團隊正爭取將阿姆斯壯第三次謀殺審判，訂於下個月在該縣進行。

阿姆斯壯於2016年，16歲時被控謀殺雙親Dawn和Antonio Armstrong Sr.。2019年第一次審判中，陪審團並未能達成一致，案件此後陷入僵局，至近期重新開審。

根據ABC 13電視台27日獲得文件顯示，多位民選官員被傳喚出庭。

阿姆斯壯律師團隊一起發出這些傳票，他們對法官強森（Kelli Johnson）改變審判地點的動議提出異議，這也是自2019年以來第三次出現類似情況。

辯方稱，在哈里斯縣470萬不同人口中，可找到12名公平公正的陪審員。在辯方提交的文件中，律師們指出此前備受關注的地方案件，這些案件在全國引發關注，但仍留在哈里斯縣接受審判，包括1999年被控謀殺懷孕的妻子貝琳達（Belinda）的坦帕（David Temple），其第二次審判等。

九名證人被傳喚作證，證明哈里斯縣多樣性，也證明哈里斯縣是阿姆斯壯審判最佳場所。

這些名單還包括德州華裔眾議員吳元之（Gene Wu）、哈里斯縣警局局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）、德中眾議員強森（Ann Johnson）、哈里斯縣書記伯吉斯（Marilyn Burgess）等。

這些人將被要求於30日下午1時30分出席聽證會。

休士頓 眾議員 傳票

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