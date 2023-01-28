休士頓災戶重建 小心被營造商當肥羊

休士頓龍捲風災過後，貪婪營造包商找上受災戶開天價。（KPRC）

休士頓地區的龍捲風災才剛過去，急著修復家園的受災戶就成為宰肥羊的下手目標，特別是巴沙迪那（Pasadena）一帶。為此巴沙迪那警局特別發出通告，要當地居民注意不懷好意的營造包商，別讓他們漫天開價，然後工程做到一半就撒手落跑。

警方表示，這些不懷好意的個別包商多半鎖定獨居長者，半哄半騙地讓他們簽下不清不楚的合約後，再以已經開工為由騙取大量金錢，最後可能做到一半就落跑，屋主只落得人財兩失。

因此，警方除了提醒，居民應該多關心獨居長者，問問他們是否需要幫助外，還提出五項重點，教民眾如何辨識貪婪包商的詐騙 手法：

首先，不論是電話、簡訊，還是登門造訪的包商，居民都應該記下關鍵資訊，包括對方的駕照 號碼、車牌號碼，以及足以證明他們身分的回撥電話。

二，貨比三家不吃虧，不能只相信一家報價，多問多比才不會被騙。

三，所有約定都要白紙黑字，不能任由包商信口開河，必須註明的事項包括費用、施工項目、施工時程、擔保人或擔保品、付款期日。大忌是合約留有空白之處，因為包商之後可以亂填，所以千萬別簽名。

四，在所有項目都完工之後才付款與簽屬完工證明，並且事先確認施工都有達到要求。

五，保險 理賠：先是別聽包商片面之詞，把你的保險理賠說得什麼都會付，因此要先與保險公司確認過再簽約；其次，所有送交保險公司的文件都要經你過目，不能任由包商向保險公司索賠。