我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

戒不了男色 德州性侵前科男 涉150多起偷拍案

編譯胡立宗╱綜合報導
性侵前科犯Danny Lee Weddle因偷拍男子如廁再度被捕，前科檔案照從年輕時一直到現在。(休士頓警局／哈里斯縣警局／ABC13)
性侵前科犯Danny Lee Weddle因偷拍男子如廁再度被捕，前科檔案照從年輕時一直到現在。(休士頓警局／哈里斯縣警局／ABC13)

休士頓59歲男子Danny Lee Weddle 1989年時就因性侵男子而遭判刑，且終身不得解除性侵紀錄。他後來雖然不再性侵男子，並在休士頓娶妻生子，但對男色仍然耽溺，之後數度因為偷拍男子如廁遭到監禁，最近又在哈里斯縣Gulfgate的家得寶(Home Depot)偷拍男子如廁，除了又遭逮捕還得交付1萬5000元的保釋金。

ABC13電視台報導，本次事發當時，一名家得寶顧客在上廁所時發現旁邊伸出一隻手機，因此喚來他人協助，剛好一名第六分局的休假員警在場，因此協助留置 Danny Lee Weddle，直到值班員警抵達。事後，警方在他的手機內發現其他被害者的錄影畫面。就在初步聆訊時，便發現他其實已前科累累。

Danny Lee Weddle 早在1989年、25歲時就曾經入侵住宅並性侵過一名29歲的男子，因此終身都不得消除性侵紀錄。2006年時，他又因為在North Line Mall偷拍男子上廁所，入獄服刑120天。直到2021年，他又在拉斯維加斯被控152項偷拍罪名 ，再度入監120天。他在警方的前科檔案照中，從年輕時一直記錄到中年。這次犯案仍不知動機，但律師不願回應任何詢問。

性關係治療師Viviana Coles接受ABC訪問時表示，或許Danny Lee Weddle覺得，他只是偷拍，又不是性侵，所以他應該已經好轉了，但是對受害者而言，偷拍一樣構成騷擾，他就是貨真價實的獵捕者，只會對無力反抗的人下手，以獲得自身的滿足感。

性侵 手機 休士頓

上一則

芝加哥市區租金微降 郊區仍持續強勁

延伸閱讀

德州SB147法案禁中國人置產 華裔議員抗議

德州SB147法案禁中國人置產 華裔議員抗議
冬季風暴來襲 挾帶雨雪24日直撲德州

冬季風暴來襲 挾帶雨雪24日直撲德州
WWE執行主席被控性侵 與前摔角女裁判數百萬元和解

WWE執行主席被控性侵 與前摔角女裁判數百萬元和解
德州參議會提案 休士頓等4大城可設賭場 線上博弈也開放

德州參議會提案 休士頓等4大城可設賭場 線上博弈也開放
戒不了男色 德州性侵前科男子涉150多起偷拍案

戒不了男色 德州性侵前科男子涉150多起偷拍案
綁架性侵後還搶錢 橙縣男子被捕 疑似慣犯

綁架性侵後還搶錢 橙縣男子被捕 疑似慣犯

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

第一槍受保障 但是…餐館吃飯槍殺搶劫嫌犯 濫用自衛？

2023-01-17 14:27
中共退役將軍，在德州空軍基地附近購買超過13萬英畝的土地，引起當地民代警覺。(Laughlin Air Force Base臉書)

中共退將在美空軍基地旁大手筆購地 德州佬很不爽

2023-01-16 19:40
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
休士頓婦女華倫（Paige Warren）因在自助結帳櫃檯結帳時，不小心忘了掃描一袋五元的糖果，被禁止進入沃爾瑪（Walmart）。（FOX 26）

自助結帳忘掃描 婦女遭沃爾瑪禁止進入

2023-01-17 14:18

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍