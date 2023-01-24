戒不了男色 德州性侵前科男 涉150多起偷拍案

性侵前科犯Danny Lee Weddle因偷拍男子如廁再度被捕，前科檔案照從年輕時一直到現在。(休士頓警局／哈里斯縣警局／ABC13)

休士頓 59歲男子Danny Lee Weddle 1989年時就因性侵 男子而遭判刑，且終身不得解除性侵紀錄。他後來雖然不再性侵男子，並在休士頓娶妻生子，但對男色仍然耽溺，之後數度因為偷拍男子如廁遭到監禁，最近又在哈里斯縣Gulfgate的家得寶(Home Depot)偷拍男子如廁，除了又遭逮捕還得交付1萬5000元的保釋金。

ABC13電視台報導，本次事發當時，一名家得寶顧客在上廁所時發現旁邊伸出一隻手機 ，因此喚來他人協助，剛好一名第六分局的休假員警在場，因此協助留置 Danny Lee Weddle，直到值班員警抵達。事後，警方在他的手機內發現其他被害者的錄影畫面。就在初步聆訊時，便發現他其實已前科累累。

Danny Lee Weddle 早在1989年、25歲時就曾經入侵住宅並性侵過一名29歲的男子，因此終身都不得消除性侵紀錄。2006年時，他又因為在North Line Mall偷拍男子上廁所，入獄服刑120天。直到2021年，他又在拉斯維加斯被控152項偷拍罪名 ，再度入監120天。他在警方的前科檔案照中，從年輕時一直記錄到中年。這次犯案仍不知動機，但律師不願回應任何詢問。

性關係治療師Viviana Coles接受ABC訪問時表示，或許Danny Lee Weddle覺得，他只是偷拍，又不是性侵，所以他應該已經好轉了，但是對受害者而言，偷拍一樣構成騷擾，他就是貨真價實的獵捕者，只會對無力反抗的人下手，以獲得自身的滿足感。