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「錢還納稅人」德州州長艾伯特承諾第三任期優先處理

編譯陳盈霖／綜合外電報導
新上任的德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）
新上任的德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

FOX 4電視台報導，第三次宣誓擔任德州州長的艾伯特（Greg Abbott）日前在就職演說上，提及第三任期在立法會上的優先事項，包括退稅、邊境、校園安全等。

憑藉著德州超過300億元盈餘，艾伯特、副州長派翠克（Dan Patrick）和眾議會議長費蘭（Dade Phelan）公開新任期優先事項，最大承諾是「將錢還給納稅人」。

在就職演說中，艾伯特還提及基礎設施，費蘭表示，這部分將是額外資金的優先事項。

艾伯特說，「我們需在本屆會期上加強我們基礎建設，包括行駛的道路、家裡和田間用水，以及未來在全球進行進出口的港口等」。

儘管兩黨之間仍有許多分歧，但在烏瓦德（Uvalde）鎮羅布小學（Robb Elementary）去年發生大規模槍案後，「讓學校更安全」是兩黨最大公約數。

在槍枝改革上，民主黨人可能不會取得任何有意義的勝利，然兩黨仍可在心理健康資助和加強學校建設上取得一致。

艾伯特說，「我們需優先考慮學生和教職員工，需替學生提供心理健康服務。家長需知道，他們每天上午送孩子上學時，他們是安全的。」

艾伯特還敦促立法者修復保釋程序。「我們需結束讓危險的罪犯重返街道的寬鬆保釋政策。我們需對在德州抓獲的持槍罪犯，和任何在德州走私非法移民者實施強制性判決。」

在南部邊境問題上，兩黨也同意存在著問題。

拜登總統（Joe Biden）上任兩年來，日前首次拜訪邊境艾爾帕索（El Paso）。參議員科寧（John Cornyn）告訴記者，總統的訪問不能只是拍照，而是邊境問題需徹底解決。

「越過我們邊境的非法移民比奧斯汀、艾爾帕索和休士頓人口加起來還多」艾伯特說。

「孤星行動」（Operation Lone Star）被一些民主黨人視為政治噱頭，目前以使該州付出數十億元。

儘管德州國民警衛隊（Texas National Guard）在邊境人數有所減少，但艾伯特說，他將繼續替這項行動提供資金，持續將尋求庇護者送往民主黨領導的城市。

新任眾議會民主黨主席菲舍爾（Trey Martinez Fischer）回應艾伯特就職演說，稱他並沒有針對德州人的經濟痛苦給出任何計畫。菲舍爾還將食品成本上漲歸咎於艾伯特與共和黨人。

邊境 德州 民主黨

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