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休士頓高跟鞋大盜犯4搶案 FBI靠體味逮人

編譯胡立宗／綜合報導
高跟鞋大盜Lisa Marie Coleman。（聯調局休士頓分局提供）
高跟鞋大盜Lisa Marie Coleman。（聯調局休士頓分局提供）

聯邦調查局（FBI）休士頓分局20日宣布逮捕一名58歲的高跟鞋大盜，名為Lisa Marie Coleman的女子至少犯下Galleria區的四起搶案，而且受害人都指稱嫌犯身上帶有濃厚體味。女子目前被控自2022年11月15日至12月23日間犯下脅持、恐嚇、搶劫等案。

第一起案件發生在2022年11月15日的傍晚6時，地點是Wesleyan Street的5500街區。Lisa Marie Coleman靠近受害人並挾持對方開車到多處ATM領錢，受害人最後成功脫逃。

之後的案件都發生在12月。先是12月19日的Hidalgo Street 5100街區，Lisa Marie Coleman進入一家旅館，向櫃台人員出示恐嚇字條，出於擔心遭到攻擊因此服務員給了錢，然後她就跑了。

12月20日，Westheimer Road 6100街區再度出現Lisa Marie Coleman的身影，Schlotzsky's的店員遭到恐嚇因此交錢，但是同樣沒有看到她所駕駛的車輛。

12月21日，Lisa Marie Coleman找上Westheimer Road 5100街區的JW Marriott Hotel，但未得逞。之後，她又在12月23日在Westheimer Road 7900街區的Prosperity Bank重施故技，不過這次監視器終於拍到她的車輛，因此警方得以循線逮人，特徵之一正是濃厚體味。2023年1月，多家店也曾報警，宣稱他們遭到體味濃厚的女子勒索，相關案情仍待釐清。

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