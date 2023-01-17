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顧客槍殺搶嫌 挨批濫用自衛

編譯陳盈霖／綜合外電報導
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)
監控攝影機顯示，企圖搶劫的華盛頓（站著），遭顧客開槍殺害。(休士頓警提供)

休士頓KPRC電視台報導，一名墨式餐廳顧客，上周開槍打死企圖搶劫的嫌犯後，部分社運人士和民權組織發聲，認為該名顧客過度使用武力，應出來面對司法審訊。

馬修斯博士（Candice Mattews）表示，「當他(槍手)第一次向嫌犯開槍時，他完全在法律保障範圍內。但，當他又轉回來，直接（且）再次開槍射殺他時，現在已讓他自己成為一個真正罪犯。」

這起槍擊事件，已被監控攝影機拍下，成為全國矚目的案件。

該名開槍顧客的辯護律師表示，他的委託人擔心自己生命安全，採取自衛行動。

族裔正義聯盟（Rainbow PUSH Coalition）人士Quanell X和馬修斯表示，他們不會寬恕嫌犯搶劫顧客的行為，但他們認為，槍殺嫌犯的顧客，從守法轉而違法。

位於South Gessner路的墨式餐館(Ranchito Taqueria) 監控攝影紀錄顯示，30歲嫌犯華盛頓（Eric Eugen Washingtona）跑進餐廳，指著一把假槍，向在場顧客索取錢財。

當華盛頓離開餐廳時，一名顧客朝他開了數槍。該顧客持續開槍，甚至在離開現場前，向死者華盛頓扔了一杯飲料。

Quanell X說，一旦該名男子第一次向華盛頓開槍，它就不再受到威脅，他的行為太過了。

「他有權替自己辯護，也有權使用致命武力，但他超越了這點，他站在那名嫌犯身邊，將一顆又一顆子彈射向他。那太過分了。這不再是自衛」Quanell X說。「所以，我認為哈里斯縣檢方應確保大陪審團對其進行刑事起訴。」

華盛頓在2015年被控犯有嚴重搶劫罪，判處15年監禁，2021年假釋，上個月被指控嚴重毆打家人。

Quanell X說，「你開槍前不知道他的犯罪史。你開槍前也不知道他的名字。你殺他之前不知道他是誰，不了解他的過去。在沒機會查閱他犯罪史卻使用指命武器，這樣是不對的。」Quanell X說，死者華盛頓家屬對所使用的武力程度感到憤怒。

目前尚不清楚大陪審團多久能審理此案。

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