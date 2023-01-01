孫探親結緣流浪狗 分別哭成淚人兒 爺千里送犬暖孫心

北達科他州 的一對年輕夫婦，帶著一雙幼兒到南德州 探親，這期間一隻流浪狗跑到小孩祖父的家不肯離去，開車離開德州之前小孩就已哭得淚眼汪汪，祖父後來決定開2500哩把狗送過去，聖誕節 清晨小孩發現狗已來到家中。

北達科他州法戈市(Fargo)的帕瑞特夫婦帶著一雙兒女在12月初到達南德州，住在帕瑞特先生的爸爸家。身為祖父的麥克帕瑞特(Mike Parrett)自然很歡迎孫兒孫女，這時有一隻很髒的小狗跑來，牠的態度熱情友善，小孩很想去抱牠跟牠玩。媽媽眼看這個情況，先把小狗洗乾淨、剪掉糾結的毛、擦上除蚤藥以後，小狗開始跟他們日夜相處。

帕瑞特先生表示，有一天太太問大家應該把小狗取什麼名字，他心想這下糟了，這樣會讓孩子的情緒陷得越來越深，到時候必須把牠帶回法戈。後來他們決定叫牠「鄉村」(Country)，耶誕節前帕瑞特夫婦要回家了，小孩央求爸媽讓狗也上車，但爸媽沒答應。麥克表示，車子開走以後接到兒子和媳婦的電話，說兩個孩子在車上哭個不停，大顆大顆的眼淚掉下來，讓人於心不忍。

麥克於是決定自己開車把狗送到法戈市，這一趟行程單程就是1250哩，他在24日深夜到達兒子的家。聖誕節早晨兩個小孩來到起居間準備開聖誕禮物，赫然看到「鄉村」(Country)在家裡，他們興奮的衝上去擁抱牠，說那是最好的聖誕禮物。

麥克表示，有些事情從直覺上就知道是「緣份」，他看得出這隻小狗跟他的孫兒孫女有緣，再遠的路他也要把牠送到他們身邊。這個聖誕節整個改變了「鄉村」的生命，牠從一隻無家可歸的流浪狗，變成全世界最快樂的狗，牠以溫順善體人意的個性連結人心，給自己找到一個溫暖的家。