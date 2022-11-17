克魯茲要麥康諾引咎辭職

德州聯邦參議員克魯茲呼籲參議院少數黨領袖麥康諾下台。(Ted Cruz臉書)

德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)在獲悉民主黨又掌控參議院以後，在播客(podcast)上表達激憤的情緒，他呼籲共和黨 國會議員加入他的行列，讓參議院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)下台。

上周末內華達州民主黨參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)打敗共和黨的挑戰者以後，民主黨在參議院至少會有50席，也就是保住了多數黨的地位。德州聯邦參議員克魯茲隨即錄了一段視頻在播客上發布，指出這就像美式足球的比賽一樣，一個穩操勝券的球隊竟然敗給孱弱的對手，總教練就應該被開除。

雖然黨內有許多人士認為是川普 攪局造成的結果，但克魯茲卻與川普同聲一氣，把責任推到參議院共和黨領袖麥康諾身上。共和黨參議員中現在至少有七人對麥康諾不滿，除了克魯茲以外還有威斯康辛州的強森(Ron Johnson)、猶他州的李(Mike Lee)、佛州的史考特(Rick Scott)與魯比歐(Marco Rubio)、懷俄明州的魯米斯(Cynthia Lummis)和密蘇里州的郝利(Josh Hawley)。

克魯茲並且呼籲共和黨選民打電話給自己州的參議員，要他們也給麥康諾施壓，叫他自己辭去共和黨領導人的職位。史考特有意取代麥康諾，但在16日(周三)的投票中，麥康諾打敗史考特的挑戰，保住參院少數黨領袖的位子。

不過這段視頻中最重要的一點，是克魯茲表示有意2024年再度出馬競選總統。他在2016年的黨內初選中，只落後給川普屈居第二。克魯茲在播客中表示：得到第二名的人，順理成章的應該是下一屆的本黨提名人。

不過克魯茲的播客是在川普15日(周二)晚間宣布參選之前製作的，上一次兩人在2016年爭鋒時，克魯茲連同他的妻子屢次被川普侮辱，但等到川普上任以後，克魯茲反而成為對川普最死忠的人，處處對川普唯命是從，如今川普已經宣布角逐，克魯茲應該不敢再出聲了。