艾伯特籲調查哈里斯縣選舉

艾伯特呼籲調查哈里斯縣選舉情況。圖為該縣選前展示選票機。 （KPRC電視台）

甫成功連任德州 州長的艾伯特（Greg Abbott）14日呼籲州務卿、德州檢察長辦公室和德州州警（Texas Rangers）對8日舉行的哈里斯縣（Harris）選舉展開調查。艾伯特聲稱，由於紙質選票短缺，該縣選民出現紊亂，他認為只有在共和黨 選區才出現這種情況，包括人員配備問題等。

休士頓紀事報報導，艾伯特在一份聲明中表示，「我們州最大縣的選舉不當行為指控，可能是從瀆職到公然犯罪行為所引起」，「哈里斯縣選民應該要知道發生什麼事，選舉過程中的誠信至關重要，要達到此標準，必須進行調查。」

「我呼籲對上周二哈里斯選舉中普遍存在的問題進行調查」推文說。

德州共和黨也在推文中，對艾伯特聲明表達感謝。就在艾伯特發表聲明的四天前，哈里斯縣共和黨宣布計畫就多個縣投票 站出現的問題，包括延遲開放、設備故障和20多個投票站運行，對該縣選舉官員塔圖姆（Clifford Tatum）提出訴訟。

這些問題至少導致一個投票站關閉，共和黨建議選民避開他們聲稱沒有足夠選票的投票站。該縣投票時間延長至晚上8時。在選舉之夜，與艾伯特一樣，哈里斯縣共和黨也聲稱紙張選票短缺發生在傾向於共和黨的地區。

哈里斯縣共和黨主席西格爾（Cindy Siegel）指責塔圖姆和其團隊，該黨法律顧問泰勒（Andy Taylor）表示，他懷疑選票短缺是故意的。

根據非官方選舉結果，在哈里斯縣，艾伯特落後民主黨挑戰者歐洛克（Beto O'Rourke）近十個百分點。但艾伯特在全州範圍內獲得超過55%選票，歐洛克約44%。

塔圖姆在在電子郵件上稱，他的辦公室確保選舉透明度，辦公室也一直就這次選舉與審計團溝通，目前正審查關於選舉日問題和主張，將這些調查結果納入選舉後報告中，以便與哈里斯縣選舉委員會和法院分享。