我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

艾伯特籲調查哈里斯縣選舉

編譯組／綜合報導
艾伯特呼籲調查哈里斯縣選舉情況。圖為該縣選前展示選票機。 （KPRC電視台）
艾伯特呼籲調查哈里斯縣選舉情況。圖為該縣選前展示選票機。 （KPRC電視台）

甫成功連任德州州長的艾伯特（Greg Abbott）14日呼籲州務卿、德州檢察長辦公室和德州州警（Texas Rangers）對8日舉行的哈里斯縣（Harris）選舉展開調查。艾伯特聲稱，由於紙質選票短缺，該縣選民出現紊亂，他認為只有在共和黨選區才出現這種情況，包括人員配備問題等。

休士頓紀事報報導，艾伯特在一份聲明中表示，「我們州最大縣的選舉不當行為指控，可能是從瀆職到公然犯罪行為所引起」，「哈里斯縣選民應該要知道發生什麼事，選舉過程中的誠信至關重要，要達到此標準，必須進行調查。」

「我呼籲對上周二哈里斯選舉中普遍存在的問題進行調查」推文說。

德州共和黨也在推文中，對艾伯特聲明表達感謝。就在艾伯特發表聲明的四天前，哈里斯縣共和黨宣布計畫就多個縣投票站出現的問題，包括延遲開放、設備故障和20多個投票站運行，對該縣選舉官員塔圖姆（Clifford Tatum）提出訴訟。

這些問題至少導致一個投票站關閉，共和黨建議選民避開他們聲稱沒有足夠選票的投票站。該縣投票時間延長至晚上8時。在選舉之夜，與艾伯特一樣，哈里斯縣共和黨也聲稱紙張選票短缺發生在傾向於共和黨的地區。

哈里斯縣共和黨主席西格爾（Cindy Siegel）指責塔圖姆和其團隊，該黨法律顧問泰勒（Andy Taylor）表示，他懷疑選票短缺是故意的。

根據非官方選舉結果，在哈里斯縣，艾伯特落後民主黨挑戰者歐洛克（Beto O'Rourke）近十個百分點。但艾伯特在全州範圍內獲得超過55%選票，歐洛克約44%。

塔圖姆在在電子郵件上稱，他的辦公室確保選舉透明度，辦公室也一直就這次選舉與審計團溝通，目前正審查關於選舉日問題和主張，將這些調查結果納入選舉後報告中，以便與哈里斯縣選舉委員會和法院分享。

共和黨 投票 德州

上一則

聖安東尼奧珍珠區 免費停車場剩3處

延伸閱讀

艾伯特連任 德州民主黨盼變天再落空

艾伯特連任 德州民主黨盼變天再落空
德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢
艾伯特連任州長 總統夢恐難圓

艾伯特連任州長 總統夢恐難圓
哈里斯縣長伊達戈險勝 感謝對手拚搏

哈里斯縣長伊達戈險勝 感謝對手拚搏
華郵：共和黨在德州哈里斯郡推動投票監視引發反彈

華郵：共和黨在德州哈里斯郡推動投票監視引發反彈
推文「艾伯特要下令屠殺偷渡客」 紐郵：遭駭

推文「艾伯特要下令屠殺偷渡客」 紐郵：遭駭

熱門新聞

丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-14 20:42
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已