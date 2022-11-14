我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

查克伯格金援助選 德州要查

編譯組／綜合報導
Meta執行長查克柏格。（Getty Images）
Meta執行長查克柏格。（Getty Images）

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton ）近來接連對科技大鱷啟動調查，除了先前對Google、Facebook濫用個資的調查外，10日公布的新增案件還包括對基金會Center for Tech and Civic Life（CTCL）的民事調查令（CID）。基金會先前曾經接受來自Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）的大量資金。

檢察長辦公室的資料顯示，基金會的主事者都有明顯的黨派色彩，包括創辦人暨執行董事Tiana Epps-Johnson，她先前是基進草根民團的主管，也是歐巴馬基金會（Obama Foundation）的成員。查克柏格對基金會的資助則是來自Chan Zuckerberg Initiative，該機構的創辦人為查克柏格與妻子Priscilla Chan，Chan Zuckerberg Initiative對基金會的捐款達到3億5000萬元。

檢察長辦公室的指控包括，Center for Tech and Civic Life宣稱創立宗旨是，「以必要訊息強化美國民眾之間的聯繫，俾利民權參與並確保選舉制度的完善、多元與安全」，但是基金會卻偽稱他們會將捐款人的資金用在新冠防疫上，事實上卻用在支持黨派色彩明顯的競選活動，或是資助逾越權限的選舉觀察行為。

帕克斯頓的聲明指出，雖然基金會對外宣稱沒有黨派色彩，但事實上，「外部觀察員」卻回報，基金會的資金卻都流向搖擺州明確支持拜登政權的地區。聲明強調，公益基金會不能誤導捐款者，並且謊稱募款目的，並且不管是德州或其他地方，監督選舉過程的公正、安全與自由是州級與縣級官員的事，但是Center for Tech and Civic Life卻逾越法制監督選舉過程。

查克柏格 德州 拜登

上一則

美南國建會 劉志忠接任會長

下一則

休城僑界 共慶孫中山156歲誕辰

延伸閱讀

Meta執行長查克柏格捐款流向支持拜登 德州檢察長查辦

Meta執行長查克柏格捐款流向支持拜登 德州檢察長查辦
臉書母公司Meta裁員13% 逾1.1萬員工將被迫走人

臉書母公司Meta裁員13% 逾1.1萬員工將被迫走人
Meta傳將大砍約10%員工 查克柏格：公司失策我負責

Meta傳將大砍約10%員工 查克柏格：公司失策我負責
市值蒸發5000億 元宇宙大裁員 影響臉書數千人

市值蒸發5000億 元宇宙大裁員 影響臉書數千人
臉書股價崩跌 查克柏格身價由1420億縮到381億

臉書股價崩跌 查克柏格身價由1420億縮到381億
Meta燒錢 查克柏格籲有耐性

Meta燒錢 查克柏格籲有耐性

熱門新聞

丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43
Meta 執行長查克柏格。（Getty Images）

Meta執行長查克柏格捐款流向支持拜登 德州檢察長查辦

2022-11-13 20:35

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助