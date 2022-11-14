艾伯特連任 德州民主黨盼變天再落空

艾伯特在德州大選中輕易獲得連任。（FOX）

FOX電視台報導，根據美聯社非官方結果，共和黨籍現任德州 州長艾伯特（Greg Abbott）在8日選舉中，以11個百分點優勢，擊敗民主黨 籍對手歐洛克（Beto O'Rourke），粉碎民主黨希望德州轉藍希望。

近年來，許多民主黨人將目光投向德州，希望扭轉幾十年以來，一直由共和黨主導的局面。民主黨人認為，各州人口結構變化是個樂觀因素，來自全美各地的西裔選民在城市地區比例愈來愈高。然而這次選舉，民主黨再次受到重擊。

歐洛克曾兩次領銜受命，代表民主黨參加州級選舉，是德州「翻轉藍天」的希望。第一次在2018年與現任參議員克魯茲（Ted Crez）競爭，當時他在德州西南部邊境縣取得巨大勝利，Maverick（72%得票率）、Dimmitt（71%）和Webb（71%）等縣，得票率均超過七成。

然這次選舉，歐洛克在這些地區，僅獲得58%、61%和58%得票率。艾伯特甚至翻轉Zapata縣，歐洛克在2018年，在該縣拿到63%選票，這次艾伯特拿下53%。事實上，幾乎所有德州地區，歐洛克的得票率都表現不佳。

在德州一些民主黨聚集城市，歐洛克得票率也小幅下降。這位民主黨候選人2018年選舉中，在聖安東尼奧貝爾(Bexar)縣得到60%選票，奧斯汀的海斯（Hays）和查維斯縣（Travis）分別獲得57%和74%選票，休士頓的福遍（Fort Bend）和哈里斯縣（Harris）得票率為56%和58%，達拉斯縣則有66%。

2022年選舉，這些地區僅分別獲得57%、55%、73%、52%、54%和63%得票率。

更糟的是，該州城市地區投票 率與2018年相比大幅下降，讓這位民主黨候選人失去獲得大量原始選票關鍵機會。休士頓與哈里斯縣，投票率下降近10%，達拉斯縣投票率下降約15%，顯示民主黨選民對候選人興趣缺缺。

艾伯特的勝利，足以讓歐洛克承認敗選，再次粉碎民主黨希望將德州變成藍天的希望。