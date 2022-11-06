德州提前投票 明顯低於2018年

德州今年提前投票率明顯較2018年下降。(NBC）

達拉斯晨報報導，德州 提前投票 4日結束，根據德州州務卿，今年全州和北德州主要縣提前投票（Early voting）率，明顯低於2018年。

專家預測，本次選舉投票率將低於四年前創紀錄數字，當時前總統川普（Donald Trump）在白宮，選民為否定共和黨 政策而出來投票。

2018年德州投票率為53%，但今年預計將接近2014年的35%。共和黨數據分析師瑞安（Derek Ryan）日前預測，今年投票率將為36.5%。

達拉斯縣提前投票率比2018年下降23%，是北德州縣中降幅最大的。該縣政治顧問道爾頓（Jeff Dalton）表示，該縣近29%選民登記投票，2018年此一比例接近40%。但他說，2022年提前投票的總數比2014年更強勁，當時只有17.8%的提前投票率。

今年的選舉有幾個關鍵競選，包括州長、副州長、總檢察長和其他州級辦公室。最重要的是當數現任共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）與民主黨挑戰者歐洛克（Beto O'Rourke）角逐，挑戰第三任期。

達拉斯縣低投票率，對歐洛克來說恐不是個好兆頭，他曾表示需在民主黨城市獲得強勁得票率。

全州範圍提前投票數據，2018年為480萬，占1580萬登記選民的40%。該年德州州務卿僅追蹤人口最多的30個縣。

2022年有540萬選民提前投票，占1770萬登記選民的31%，這是州務卿今年追蹤該州所有254個縣得出的數字。在擁有1380萬選民的30個縣中，有440萬選民提前投票，投票率為32%。

北德州提前投票情況，分別為達拉斯縣41萬1270，比2018年減少23％。塔蘭特縣（Tarrant）40萬9295，較2018年減少12%，科林（Collin）縣26萬4127，減少8%。

丹頓縣（Denton）有22萬7578人投票，較2018年下降0.5%，但自2018年以來，該縣增加約10萬9000選民。

即使歐洛克家鄉艾爾帕索（El Paso）選民，也並未如四年前般熱烈的投票率。約10萬3000選民進行提前投票，比2018年減少26%，當時歐洛克在參議員選舉中，擊敗共和黨候選人克魯茲（Ted Cruz）不到三個百分點。