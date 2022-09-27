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楊安澤創前進黨 休士頓舉行大會

記者封昌明／休士頓報導
楊安澤在與李雄在凱悅飯店早餐會時發表演說。（記者封昌明／攝影）
楊安澤在與李雄在凱悅飯店早餐會時發表演說。（記者封昌明／攝影）

曾經角逐民主黨總統初選的華裔楊安澤(Andrew Yang)以及前共和黨新澤西州州長惠特曼(Christine Todd Whitman)9月24日在休士頓的Bayou City Event Center舉行「前進黨」(Forward Party)創黨大會，吸引了千餘位民眾前往支持，場面熱鬧非凡。

楊安澤次日在西南管理區主席李雄盛邀之下，前往下塌的凱悅酒店進行早餐會，陳述他的創黨理念，獲得多位到場支持者的擁戴，特別是多位長期支持他的華裔企業家張彤及孫曉光等，他們很多人都是在家人陪同下從加州各地專程前來支持，特別是年輕的下一代，都向楊安澤反映他們對美國的政治現象的看法。

李雄認為楊安澤絕對是美國未來的政治新秀，特別是這次他們選在休士頓進行創黨大會，顯示休士頓是個多元化的城市，加上外來移民不斷地增加，這對一個新興的政黨發展絕對是一個很好的起點，他樂觀其成，也期待「前進黨」未來能在美國政壇發揮第三大黨該有的影響力。

24日中午出席創黨大會演講者有楊安澤（Andrew Yang）、前國會議員 David Jolly 和 Chris Bell，以及前新澤西州州長惠特曼等，現場人潮川流不息，為前進黨未來在德州的發展，創造了很好的勢頭。

楊安澤說，他希望「前進黨」能夠成為長期稱霸美國政壇的民主黨、共和黨之外，對兩黨不滿的選民的另一個選擇。他們未來將在30個城市舉行辦活動，爭取選民支持，明年夏天則將召開首屆全國黨代表大會，支持者說，楊安澤可能將黨部設在紐約。

就在美國政治日趨兩極化、政治制度陷入僵局的同時，三個政治團體在近幾年逐漸合流，「前進黨」的建立堪稱水到渠成；「前進黨」高層指出，蓋洛普(Gallup)調查公司去年公布民調顯示，約有三分之二美國民眾認為有必要成立第三政黨。

整合成為「前進黨」的三股勢力分別為2021年共和黨前任官員建立的「整頓美國行動」(Renew America Movement，RAM)、楊安澤2021年脫離民主黨後成立的「前進黨」，以及跨黨派政治組織「服務美國運動」( Serve America Movement)。

「整頓美國行動」成員包括曾在雷根(Ronald Reagan)、老布希(George H.W. Bush)、小布希(George W. Bush)、川普等共和黨政府任職的數十名前任官員；「服務美國運動」成員來自民主、共和兩黨以及無黨籍人士，執行長為共和黨籍佛羅里達州前聯邦眾議員喬里(David Jolly)。

西南管理區主席李雄（左二）與理事David Peters(右二）支持楊安澤（中）...
西南管理區主席李雄（左二）與理事David Peters(右二）支持楊安澤（中）。（記者封昌明／攝影）
「前進黨」共同主席楊安澤發表演說。 （楊安澤競選團隊提供）
「前進黨」共同主席楊安澤發表演說。 （楊安澤競選團隊提供）
「前進黨」成立大會，吸引了爆滿的支持者到場。 （楊安澤競選團隊提供）
「前進黨」成立大會，吸引了爆滿的支持者到場。 （楊安澤競選團隊提供）
楊安澤與支持者在凱悅飯店會面。（記者封昌明／攝影）
楊安澤與支持者在凱悅飯店會面。（記者封昌明／攝影）

楊安澤 共和黨 新澤西州

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