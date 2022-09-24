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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

偷渡客組成變了 伊戈帕斯新熱點

聖安東尼奧訊

位於聖安東尼奧西邊約100哩的伊戈帕斯(Eagle Pass)，最近幾個月偷渡客人數大增，而且組成與過去的偷渡客大不相同，8月份從這一帶偷渡入境被捕的5萬多人中，有一半是委內瑞拉人、古巴人和尼加拉瓜人。

拜登政府春末時放寬無證客入境限制以後，美墨邊界偷渡人數大增，邊界巡邏局逮捕偷渡客以後，進行登錄程序然後就把他們放行，又重演邊界如同虛設的舊狀。傳統上偷渡客的熱門入境點包括艾爾帕索和格蘭德河谷，偷渡客以墨西哥人和中美洲北部幾國的人最多，但最近的偷渡熱點在德里歐區段(Del Rio Sector)，而且委內瑞拉人、古巴人和尼加拉瓜人占了一半。

沃德拉瑪(Luis Valderrama)過去是邊界巡邏局的巡守員，他後來在伊戈帕斯附近的河邊買了一個農莊，他表示最近很多人涉水過河進入他的地界，雖然他知道這些人只是路過，但還是給他帶來困擾。譬如有一天奧伯諾茲(José Albornoz)渾身溼透的出現在他的土地上，他用西班牙文問：「你T恤衫底下藏的是什麼？」。

奧伯諾茲面帶微笑的把腰部的大塑膠袋取出，裡面有乾的衣服和鞋子、各種文件，最重要的是他的手機，他打電話給留在委內瑞拉的妻子，告訴她他已經平安進入美國境內。奧伯諾茲指出，委內瑞拉的經濟已經崩潰，居民買不起食物，各個都市和城鎮都被幫派掌控，因此他必須離開，然後設法把老婆孩子接來。

「邊界希望使命」(Mission: Border Hope)是一個慈善組織，執行總監惠勒(Valeria Wheeler)指出，邊界巡邏局的官員4月時通知她，表示因為聯邦政策的改變，偷渡客的人數會大增。於是她在伊戈帕司租了一個很大的廢棄倉庫，改裝成臨時避難所，裡面有淋浴間和床位，廚房裡每天製作三明治免費送給偷渡客吃，現在她每天從邊界巡邏局接收大約500名無證客，讓他們稍微休息後繼續上路。

多數當地人對無證客的境遇表示同情，但他們也指出美國不能無限制地接收全世界所有的難民。目前德州政府出巴士錢讓無證客到華府、紐約市或芝加哥，並沒有偷渡客願意久留在伊戈帕斯。莫拉雷斯(Gerardo Morales)是當地的縣政委員，他指出一個怪象：如今許多美國人不願意工作，極多的辛苦職缺沒人應徵，而這些偷渡客是什麼工作都願意做，所以對美國的經濟是有正面作用的。

偷渡客 無證客 古巴

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