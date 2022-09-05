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機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

涉槍殺2施巫術者 他遭控死刑謀殺罪

編譯組／綜合報導

ABC 13電視台報導，相關單位稱，涉嫌9月3日一起槍殺案、造成二死一傷的嫌犯米勒（Nathan Bryan Miller）被控死刑謀殺罪。兩名死者包括一名家庭成員。

法庭上透露嫌犯殺人的奇怪動機，是因當時死者正執行巫術。一名地方法官暫時否決米勒保釋。

法官佛洛雷斯（Eva Flores）說，「看起來當時被告向警方揮手致意，請警方注意這起謀殺案，嫌犯承認開槍打死他們，稱他們正在施行巫術。」

這起事件發生於9月3日上午8時10分，休士頓市警局官員接獲一名路人報案，稱看到一名男子在Neiman Lane 1300號街區的艾克森美孚（Exxon）公司揮舞槍枝。

市警局官員康特雷斯（Mark Contreras）說，警方抵達後，米勒脫口而出「殺死一些人，包括他的表兄」。

在距離米勒被發現地方約一個街區，警方發現兩名男子和一名女子，他們在一片樹林中遭槍殺，那裡的貨櫃箱是一臨時無家可歸者的營地。

警方表示，這名女子和其中一名男子死於槍殺。康特雷斯說，另一名被槍殺的男子送往附近醫院，情況穩定。

佛洛雷斯說，被告向其表兄的臉開了五槍，向該營地一名訪客開槍。相關單位確認其中一名受害者是卡納萊斯（Carlos Baltizar Canales）。

當警方逮捕米勒時，調查人員稱其槍擊當天似乎有精神問題。相關單位下令對其進行精神評估。

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