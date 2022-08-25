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女碰車門紙巾中毒 警循傷害方向調查

休士頓訊
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）
休士頓居民米姆斯（Erin Mims）日前與丈夫在餐廳慶生後，觸摸車上發現的餐巾紙，竟出現中毒症狀。（米姆斯臉書）

休士頓一名年輕女子和丈夫一起外出慶祝生日，她除去夾在車門上的紙巾後出現中毒症狀，事後她在網路上發布的警告引發瘋傳，連路易斯安那州縣警局都給當地女性慎重提醒。

愛倫米姆斯（Erin Mims）是美髮店老闆，她在臉書視頻中表示，8月17日是她的生日，丈夫先帶她到休士頓北區著名的酒吧Prospect Park 喝瑪格麗塔（Margarita）、吃塔可，然後要去按摩，接著要去吃晚餐。從Prospect Park出來到停車場，她發現乘客座位的門把上夾著一張紙巾，她用長長的指甲把紙巾取下丟棄，皮膚沒有接觸到紙巾，但接著她用手去抓門把開門。

她的丈夫當時在講電話，講完以後她告訴丈夫她的手指發麻，丈夫建議她回酒吧的廁所去洗手，洗完以後回到車上，幾分鐘之後她出現胸痛（chest pain）、全身發熱等的症狀，丈夫打911電話詢問最近的急診室在哪裡，然後開車將她送醫。醫院給她做驗血、驗尿並做CAT掃描（computerized axial tomography，計算機軸向斷層掃描）。

她一共在醫院待了六個半小時，最後的診斷是「因不明物質出現的急性中毒」（acute poisoning from an unknown substance），但因為濃度太低沒有偵測出是什麼物質。休士頓市警局指出，該局正在循「傷害」（assault）方向調查本案，但過去從來沒看過這樣的犯罪事件。

22日（周一）那天，路易斯安那州迪索托縣警局（DeSoto Parish Sheriff's Office）在官方臉書向當地居民發警告，指出這種事件通常是綁架劫持的企圖，對象通常是女性，所以停車以後應該將窗戶關緊、把車門鎖好，如果回到車邊時發現有任何異樣，不要用手去觸碰物件或門把，而應該在皮包裡準備一副塑膠手套，戴上後把異物除掉。

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