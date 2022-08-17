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全國跑最快孩子 7歲創青少年奧運紀錄

編譯組／綜合報導
懷特（中）被譽為全國跑得最快的孩子。（FOX 4）
懷特（中）被譽為全國跑得最快的孩子。（FOX 4）

FOX 4電視台報導，當大多數孩子暑假期間沈迷電子遊戲或悠閒在家時，七歲的懷特（Dakota White）頂著酷熱，為青少年奧運會（Junior Olympics）努力著。

這位北德州孩童，被稱為「全國跑得最快的孩子」，創下青少年奧運會紀錄。去年，懷特首次登上焦點頭條。懷特的父親Cam White曾是德州基督教大學（TCU）美式足球隊外接手，他在女兒三歲時，帶著她開始訓練。「當時她跑得並不快，但跑步的型式已很完美，所以隨著她不斷進步，開始有不同教練教導她」，Cam解釋。

六歲時，懷特贏得所有比賽。

在社交媒體最近一段影片中，Dakota分享她的座右銘。她說，今年夏天她沒有休息過一天，她是靠著大量水分幫助下做到的。

「減少不同零食與食物，吃得非常健康，我們沒有從她身上拿走很多東西，但我們限制她能吃什麼」，Cam說，「她的訓練很刻苦」。

如今懷特有很多獎牌，都掛在房間內，旁邊是她的偶像，同樣來自北德州的路易斯安納州立大學田徑明星理查森（Sha'Carri Richardson）照片。

德州 奧運 路易斯安納州

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