夜傳槍砲聲 聖安東尼奧演習 民眾心驚出啥事

聖安東尼奧市中心一帶近日有特戰演習，圖為示意圖。（取材自Unsplash.com）

聖安東尼奧市一些居民8日(周一)晚間聽到直升機低空盤旋與槍砲聲，但不知出了什麼大事，市警局指出，美國陸軍在市中心一帶進行一整周的夜間演習，市政府也才剛收到軍方通知。

美國陸軍特種作業指揮部(U.S. Army Special Operations Command)設在北卡 羅萊納州的布萊格堡(Fort-Bragg)，媒體向該單位探詢後，指揮部發言人柏恩斯少校(Maj. Mike Burns)指出，該單位從本周一至本周五，每天傍晚6時起到次日凌晨3時在聖安東尼奧市中心一帶做特戰演習，居民會聽到直升機低飛盤旋、模擬槍戰和爆炸，但不必擔心安全。

指揮部指出，參加演習的官兵約有100人，另外還有一批後勤支援人員，動用的直升機包括UH-60黑鷹(Black Hawk)直升機，CH-47奇努克(Chinook)直升機和MH-6M小鳥(Little Bird)直升機。

有些不知情的市民在睡夢中被聲響吵醒，打電話向警方報案，市警局局長威廉 麥克馬努斯(William McManus)指出，市政府在上周五才收到軍方通知，隨後在周日發布新聞通報(news release)，但大多數市民顯然事前並不知情。

市政府的通訊往來文件指出，市政副經理科以爾(Jeff Coyle)在周日晚間9時52分，以電子郵件通知市長奈倫伯格(Ron Nirenberg)和市議會的議員，他指出，軍方演習的特定地點與時間是不能向外發布的，但即使在新冠疫情 之前，也經常在聖安東尼奧舉行，大多數的演習地點是在空屋或空地上，以便對市民的干擾盡量降到最低，市警局事先已做過準備，確保居民的安全。