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輔導會副主委吳志揚 訪休士頓榮光會

封昌明
吳志揚與休士頓榮光會理事和監事們餐敘。（左大為提供）
吳志揚與休士頓榮光會理事和監事們餐敘。（左大為提供）

休士頓訊】國軍退除役官兵輔導會副主任委員吳志揚應邀前往美國 Kansas City出席美國海外作戰退伍軍人協會VFW大會，途徑休士頓市，特意前往休士頓榮光聯誼會拜訪，同行的還有輔導會王凱珩副處長、吳承合秘書、輔導會駐美代表處倪邦臣組長、程國峰秘書，並轉達政府及退輔會主任委員馮世寬對退伍軍人弟兄姐妹們的關懷和敬意。

15日由休士頓榮光會會長左大為精心安排及監事董元慶伴同，上午前往 Long Star Flight Museum 參訪，該館珍藏大多為第二次世界大戰時的戰機，並由當年的專業退伍軍人維修過，深具歷史意義。

中午在看完博物館後，駐休士頓經文處處長羅復文在本地 BBQ名店Rudy's 請大家品嚐德州風味，交談甚歡。下午前往NASA美國太空中心參觀，出身空軍官校、擁有機械專業的吳志揚在 NASA 展出的農神五號火箭前，特別趨身向前仔細觀察研究起來，展現出專業與細心。

國軍退除役官兵輔導會吳志揚副主任委員（左三）在左大為（右三）等陪同下參觀德州飛行...
國軍退除役官兵輔導會吳志揚副主任委員（左三）在左大為（右三）等陪同下參觀德州飛行博物館。 （左大為提供）

當晚大家與榮光會理事和監事們餐敘，還邀請到具有榮眷背景的休士頓經文處副處長王韋龍及僑務委員劉秀美一同參與，充分溝通及交換關懷照顧的意見，並向本地榮民弟兄們問候。

一行人前往 NASA 美國太空中心參觀。（左大為提供）
一行人前往 NASA 美國太空中心參觀。（左大為提供）

休士頓 NASA 太空

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