母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

四歲小女孩被媽媽留在家中與三隻鬥牛犬共處，女孩後來被狗咬死，這群狗曾經多次被鄰居報警投訴，但達拉斯動物服務局都沒有追蹤處理。

達拉斯晨報的報導指出，9日(周六)上午警方接到911報案電話後，派員到布勒夫曼街(Bluffman Drive)的那戶住宅處理時，發現四歲女孩莉雅福里曼(Lea Freeman)已經斷氣，顯然是被狗攻擊致死。事發之前莉雅的母親把莉雅和她一歲的妹妹交給女室友看顧，自己外出買啤酒，那名室友後來到屋外與鄰居聊天，當莉雅的母親回到家時，才發現血淋淋的場面。

那三條狗後來被達拉斯動物服務局DAS(Dallas Animal Services)處以安樂死，達拉斯晨報的記者向DAS詢問時，DAS卻不願回答，引起該報嚴厲批評。那三條鬥牛犬(pit bulls)十分凶悍，多次從家中逃出並對鄰居與過往的行人造成威脅，警方曾經多次接到報案。

另外，DAS的狗籠目前已幾乎全被占滿，局長梅莉莎韋伯(Melissa Webber)指出，DAS是開放式的動物庇護 所，民眾送來的動物只要合於規定絕對來者不拒，目前收容的狗已達375隻，而每周被送到這裡的動物總有幾百隻之多，因此現在必須立刻找到許多領養人或臨時收養人。為鼓勵民眾領養(adoption)，目前免除領養費用。

如果願意作臨時收養人(foster)，現在可以用虛擬的方式完成所有手續，比從前便利許多，請上BeDallas90.org填出申請表，然後依照該局送來的電郵指示完成「新收養人訓練」(new dog foster orientation)，接著用網路會議方式與DAS人員面談，然後選擇想要照顧的狗，領犬的時候根本不用下車，工作人員會把狗籠裝上你的車。