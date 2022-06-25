我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

最高院翻案 德州禁墮胎法將生效

編譯組／綜合報導
6月24日聯邦最高法院外的聲援人士。（美聯社）
6月24日聯邦最高法院外的聲援人士。（美聯社）

聯邦最高法院推翻羅訴韋德案的人工流產權判決，將墮胎是否合法的權限交還各州認定。德州心跳法案」先前已經通過，成為自動生效法（trigger law）之一，如無意外30天後就會生效，懷孕超過六周的婦女不能合法在德州進行人工流產，母親本人與協助者都將被視為違法墮胎的嫌犯。

另外需要注意的還有，德州在1973年判決前已經頒布的墮胎禁止法令，在羅訴韋德案判決出爐後並未被廢止，現在都是存而未廢的「殭屍法律」（zombie law），未來只要地區檢察官願意引用，1973年以前的舊法仍然可能復活。雖然由民主黨人主導的區域不願使用殭屍法案，但是共和黨州議員已經表態，準備再提新法，一旦地區檢察長不願意起訴墮胎案時，德州檢察長得以代位起訴。

力推心跳法案的德州前任法律長（solicitor general）米契爾（Jonathan Mitchell）強調，某些地區的檢察長可能不願執行殭屍法案，或是依心跳法案起訴嫌犯，但是既然羅訴韋德案判決前的相關法律未被廢止，只要其他地區檢察長願意，都能援引用來對抗墮胎行為。

不過，法界專家仍然認為，雖然德州舊法仍然有效，新的心跳法案又可望生效，但是聯邦最高法院推翻羅訴韋德案判決不代表婦女權力蕩然無存，講白了一點就是，一切重歸原點，各州自說自話，直到另一起訴訟打到聯邦最高法院為止。

德州 墮胎 心跳法案

上一則

美南清寒獎助學金 7人獲獎

下一則

華府海外青年志工新生訓練營 參與踴躍

延伸閱讀

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎
最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎

最高法院裁決後 全美各州料半數跟進禁止墮胎
洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女

洛縣及全國83位檢察長承諾 不會起訴墮胎婦女
紐時：川普私下表示推翻羅訴韋德案對共和黨不利

紐時：川普私下表示推翻羅訴韋德案對共和黨不利
加州法律保護墮胎 大多數保險負擔流產護理

加州法律保護墮胎 大多數保險負擔流產護理
她當年26歲...「羅訴韋德案」原告律師去年離世

她當年26歲...「羅訴韋德案」原告律師去年離世

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案