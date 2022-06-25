最高院翻案 德州禁墮胎法將生效

6月24日聯邦最高法院外的聲援人士。（美聯社）

聯邦最高法院推翻羅訴韋德案的人工流產權判決，將墮胎 是否合法的權限交還各州認定。德州 「心跳法案 」先前已經通過，成為自動生效法（trigger law）之一，如無意外30天後就會生效，懷孕超過六周的婦女不能合法在德州進行人工流產，母親本人與協助者都將被視為違法墮胎的嫌犯。

另外需要注意的還有，德州在1973年判決前已經頒布的墮胎禁止法令，在羅訴韋德案判決出爐後並未被廢止，現在都是存而未廢的「殭屍法律」（zombie law），未來只要地區檢察官願意引用，1973年以前的舊法仍然可能復活。雖然由民主黨人主導的區域不願使用殭屍法案，但是共和黨州議員已經表態，準備再提新法，一旦地區檢察長不願意起訴墮胎案時，德州檢察長得以代位起訴。

力推心跳法案的德州前任法律長（solicitor general）米契爾（Jonathan Mitchell）強調，某些地區的檢察長可能不願執行殭屍法案，或是依心跳法案起訴嫌犯，但是既然羅訴韋德案判決前的相關法律未被廢止，只要其他地區檢察長願意，都能援引用來對抗墮胎行為。

不過，法界專家仍然認為，雖然德州舊法仍然有效，新的心跳法案又可望生效，但是聯邦最高法院推翻羅訴韋德案判決不代表婦女權力蕩然無存，講白了一點就是，一切重歸原點，各州自說自話，直到另一起訴訟打到聯邦最高法院為止。